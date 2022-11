Mehr als 400 Besucher beim Marienfelder Laternenumzug

Marienfeld (gg) - Der traditionelle Martinssonntag der Werbegemeinschaft Harsewinkel in Marienfeld hat am vergangenen Sonntag erstmals nach der Corona-Pause wieder stattgefunden. Bei der 31. Auflage gab es allerdings eine Premiere.

Familienflohmarkt und Co. mussten abgesagt werden

Denn die Veranstaltung musste diesmal ohne den Familienflohmarkt, die vielen Verkaufshütten und den verkaufsoffenen Sonntag auskommen. Der Grund: Kirchweihfest im Klosterdorf. „Wir wurden gebeten, auf die Veranstaltungen und die damit verbundene Sperrung der Bielefelder Straße zu verzichten, damit die Besucher, die zum Festgottesdienst mit Bischof Dr. Felix Genn in der Abteikirche wollten, keine Umwege in Kauf nehmen mussten“, so Ulrike Dietrich vom Orgateam.

Nicht verhandelbar war allerdings der Laternenumzug am frühen Abend. „Die Kinder mussten in den vergangenen drei Jahren aufgrund der coronabedingten Einschränkungen auf so viele Dinge verzichten, so dass wir den Martinssonntag zumindest in abgespeckter Form stattfinden lassen wollten“, so Ulrike Dietrich.

Große Resonanz

Eine gute Entscheidung, wie die große Resonanz gezeigt hat. Mit Einbruch der Dunkelheit ging es los. Einsatzkräfte des Feuerwehrlöschzugs Marienfeld entzündeten gerade ihre Fackeln, als St. Martin hoch zu Ross erschien. Dargestellt von Sina Niermann aus Bielefeld und ihrer Westfalen-Stute Gundi. Begleitet von den Fackelträgern und den Musikern des Marienfelder Blasorchesters waren mehr als 400 Besucher auf den Beinen. Kinder mit hell erleuchteten, zum Teil selbst gebastelten Laternen und Lampions sowie Hunde mit leuchtenden Halsbändern setzten bunte Akzente in der Dunkelheit.

Der Umzug durchs Dorf endete an der Bielefelder Straße. In Höhe von Ulrike Dietrichs Friseursalon schenkten Mitglieder der Werbegemeinschaft Harsewinkel heißen Glühwein aus. Die Kinder freuten sich über Hefe-Gänse. „Insgesamt freuen wir uns alle über die starke Teilnahme von Groß und Klein. Im nächsten Jahr werden wir den Martinssonntag wieder in gewohnter Form feiern“, versprach Ulrike Dietrich.