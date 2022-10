Mehr als 450 Vögel werden in Harsewinkel ausgestellt

Die Mitglieder des Vogelvereins Harsewinkel laden alle Interessierten zur Ortsschau an diesem Wochenende ein.

Harsewinkel (gg) - Zum 50-jährigen Vereinsjubiläum veranstalten die Mitglieder des Vogelschutz- und Zuchtvereins Harsewinkel am Samstag, 15. Oktober, und am Sonntag, 16. Oktober, in der Mehrzweckhalle eine der größten Vogelschauen im Kreis Gütersloh. Mehr als 450 Tiere – darunter Kanarien, Exoten, europäische Vögel, Wellensittiche und Großsittiche – werden dann ausgestellt.

Die Öffnungszeiten

Ebenfalls vor Ort ist auch der Harsewinkeler Imkerverein, deren Mitglieder über Bienenzucht und Honiggewinnung berichten. Und auch eine Cafeteria ist geöffnet. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Darin ist ein Tombola-Los enthalten. Die Ausstellung ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.