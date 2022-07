Missbrauchsverdacht: Harsewinkeler (19) vor Gericht

Harsewinkel (gl) - Ein 19-jähriger Harsewinkeler muss sich ab der nächsten Woche wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor der III. Strafkammer des Bielefelder Landgerichts verantworten.

Prozessauftakt am Dienstag

Prozessauftakt ist am Dienstag, 2. August, um 9 Uhr in Saal 33. Dem 19-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, dass der zum Tatzeitraum zwischen August 2018 und September 2019 jugendliche Angeklagte eine damals sechs Jahre alte Nachbarin bei sechs Gelegenheiten in Harsewinkel sexuell missbraucht haben soll.

Der Prozess wird nach dem Auftakt am Dienstag an drei weiteren Verhandlungstagen jeweils ab 9 Uhr in Saal 33 fortgesetzt: Donnerstag, 4. August, Montag, 8. August, und Montag, 29. August.