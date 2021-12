Mittwoch wird wieder in Harsewinkeler Bücherei geimpft

Zwei Impftermine bieten die Stadt Harsewinkel und das Gesundheitszentrum im Dezember an. Der zweite Termin ist am 29. Dezember.

Harsewinkel (gl) - Die Stadt Harsewinkel und das Gesundheitszentrum Ostmünsterland-Ravensberg mit Hauptsitz in Greffen bieten am Mittwoch, 29. Dezember, wieder einen Impftermin in der Stadtbücherei St. Lucia an Brentrups Garten in Harsewinkel an.

Impfung zwischen 15 und 18 Uhr möglich

Von 15 bis 18 Uhr haben Interessenten die Möglichkeit, sich eine Injektion geben zu lassen. Buchungen sind online über die Internetseite der Stadt Harsewinkel möglich.

Impfwillige können aber auch ohne Termin zur Stadtbücherei kommen, teilt Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide mit. „Das Team des Gesundheitszentrums hat vergangenen Mittwoch auch Personen ohne Terminbuchung mit einer Impfung versorgen können“, so das Stadtoberhaupt, die erneut dazu aufruft, sich impfen zu lassen.

www.harsewinkel.de