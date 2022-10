Modenschau in der Harsewinkeler Bücherei

Gemeinsam mit Dammannshof öffnet die Bücherei St. Lucia am 11. November ihre Pforten, um Besuchern ein buntes Programm zu bieten.

Harsewinkel (gl) - Gemütlich, ein bisschen gruselig, aber auch vor allem modisch soll es am Freitag, 11. November, in der Stadtbücherei St. Lucia zugehen. Im Rahmen des Harsewinkeler Lichterabends öffnet sie erneut in Zusammenarbeit mit dem Awo-Gemeinschaftshaus Dammannshof ihre Pforten.

Gruselfilm mit Popcorn und Punsch

„Los geht es um 18.30 Uhr mit einem etwa zehnminütigen Gruselfilm“, erklärt Carmen Francis vom Dammannshof. Das besondere daran: Diesen Kurzfilm haben Kinder während einer Projektwoche in den Ferien gedreht. „Es ist bereits der dritte Film, den wir zusammen mit Mark Kröger gedreht haben. Den Wunsch nach Grusel haben die Kinder selbst geäußert.“

Eingeladen sind alle Kinder mit ihren Familien. „Da der Film aber wirklich etwas gruselig ist, sollten die sechs- bis achtjährigen Kinder bitte mit ihren Eltern kommen“, sagt Francis schmunzelnd. Passend dazu wird auch Popcorn und Punsch verkauft. Die Bücherei selbst ist mit ihrem Flohmarkt vertreten, es wird Wein vom Eine-Welt-Laden gereicht.

20 Modelle von Retro bis Romantik

Der Höhepunkt des Abends werde aber, sagt Francis erfreut, eine Modenschau der Nähgruppe ukrainischer Frauen sein: „Unter Leitung von Mariana und Nataliia, die eine ausgebildete Schneiderin ist, haben die Frauen 20 Modelle kreiert, die ab 19 Uhr präsentiert werden.“

Dabei soll es durch verschiedene Stile gehen. „Von Retro bis Romantik ist alles dabei. Es ist eine Modenschau von Frauen für Frauen und wird alle ansprechen, die sich für Mode und die Schneiderei interessieren.“ Moderiert wird die Show von Büchereileiterin Petra Haverkemper.

Ausklang mit Gesang

Wochenlang haben die Frauen Stoffe ausgesucht, Schnittmuster erstellt und auch aus alten Kleidern neue, moderne Stücke erschaffen. „Das ging oft über das Treffen der Nähgruppe hinaus. Alle waren mit so einem Eifer dabei, dass auch zuhause fleißig weiter genäht wurde, so dass wir nun so viele Stücke präsentieren können“, zeigte sich Carmen Francis stolz.

Mittlerweile sei aber auch die Aufregung gestiegen. „Es ist etwas anderes, die Stücke im kleinen Kreis zu präsentieren. Hier erreichen wir nochmal viele andere Menschen.“

Ausklingen wird der Abend anschließend mit einem gemeinsamen Singen. Dabei wird M-Tune aus Greffen den Ton angeben.