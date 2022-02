Moderatorin Natalie Amiri kommt nach Harsewinkel

Die ARD-Weltspiegelmoderatorin Natalie Amiri kommt am Mittwoch, 23. Februar, in die Harsewinkeler Stadtbücherei St. Lucia.

Harsewinkel (gl) - Die ARD-Weltspiegelmoderatorin Natalie Amiri kommt am Mittwoch, 23. Februar, um 19.30 Uhr mit ihrem Buch „Zwischen den Welten – Von Macht und Ohnmacht im Iran“ ins VHS-Forum in die Harsewinkeler Stadtbücherei St. Lucia.

Diese Strafe droht auf eine kurzer Hose

Was macht man, wenn man auf einer Recherchereise im iranischen Gebirge nicht tanken kann, weil das Benzin aufgrund westlicher Sanktionen knapp ist? Oder wenn man eine vermeintlich zu kurzer Hose trägt und die Strafe darauf lautet, in ein Fass mit schwarzer Farbe steigen zu müssen?

Natalie Amiri ist in München in einer deutsch-iranischen Familie aufgewachsen und lebte und arbeitete über sechs Jahre in Teheran. Sie ist eine der wenigen deutschen Journalistinnen, die den Iran detailreich kennt und der es gelingt, das internationale Politikgeschehen rund um die Islamische Republik präzise einzuordnen, heißt es in der Ankündigung.

Aus Corona-Infektionsschutzgründen können maximal 40 Interessenten teilnehmen

Aus Corona-Infektionsschutzgründen können maximal 40 Interessenten an der Veranstaltung teilnehmen. Anmeldung übers Bürgerbüro, 05247/935200, oder online: www.vhs-vhs.de.