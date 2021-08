Motorrad-Fahrschüler schwer verletzt

Marienfeld (gg)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorrad-Fahrschüler am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall in Marienfeld zugezogen. Die Polizei äußerte sich vor Ort zu dem Hergang: Der Fahrschüler war auf dem Motorrad auf der Bielefelder Straße in Richtung Marienfeld unterwegs.