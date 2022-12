Musik erklingt vom Harsewinkeler St.-Lucia-Kirchturm

In etwa 50 Metern Höhe spielten sie ihre Instrumente: Frauen und Männer des Kolpingorchesters sind am Heiligen Abend im engen Kirchturm von St. Lucia aufgetreten.

Harsewinkel (joe) - Das Kolpingorchester Harsewinkel hat am Heiligen Abend weihnachtliche Musik vom Kirchturm der St. Lucia-Kirche erklingen lassen. Die etwa 30 Musiker des renommierten Klangkörpers hatten sich für den Auftritt zwischen den voluminösen Glocken in etwa 50 Meter Höhe platziert. Mehr Menschen finden dort oben kaum Platz.

Mehr als 150 Zuhörerinnen und Zuhörer

Und so verbreiteten die Mitglieder des Orchesters über Harsewinkel auf ihre musikalische Weise die frohe Botschaft von Christi Geburt. Unten, direkt vor dem Gotteshaus, ließen sich mehr als 150 Zuhörerinnen und Zuhörer durch die ansprechende Musik in weihnachtliche Stimmung versetzen. Die Bläserinnen und Bläser, mit dabei unter anderen Dirigentin Astrid Kersting an der Klarinette sowie Vorsitzender Torsten Vorjohann am Saxophon, begannen ihre weihnachtlich-winterlichen Weisen sprichwörtlich mit „Alle Jahre wieder“, denn es gehört praktisch zum guten Ton des Orchesters, jedes Jahr an Heiligabend den Glockenstuhl zu erklimmen und dort zu musizieren.

Die Tradition gehört zum 1950 gegründeten Klangkörper und dürfte in etwa genauso alt sein. Genau wusste das aber keiner der aktuellen Musiker. Allerdings hatten auch sie in den vergangenen zwei Jahren Zwangspausen wegen der Corona-Pandemie einlegen müssen. Unter anderem waren die bekannten Lieder „Leise rieselt der Schnee“, „Ihr Kinderlein kommet“, oder „O, du fröhliche“ und viele mehr zu hören.

Termin im St.-Lucia-Hospital abgesagt

Ebenso zur guten Tradition gehöre es, dass die Musiker zur Einstimmung auf das Christenfest auf den Fluren der Etagen des St.-Lucia-Hospitals aufspielen, und so den Patienten eine musikalische Freude bereiten. Doch darauf wurde in diesem Jahr noch verzichtet, um die Patienten nicht unnötig zu gefährden.

Im Vorfeld sei schon darüber nachgedacht worden, draußen vor dem Krankenhaus zu spielen, berichtete Torsten Vorjohann. Allerdings sei kein geeigneter Standort ausgemacht worden. Auch in den Ortsteilen der Mähdrescherstadt waren an diesem Tag weihnachtliche Klänge zu vernehmen. Zudem wurden in den christlichen Gemeinden die verschiedenen Gottesdienste von den jeweiligen Kirchenchören begleitet. Beispielsweise wurde die Christvesper in der Martin-Luther-Kirche vom Gospelchor „Joyful“ begleitet und über einen Livestream übertragen.