Musiker in Harsewinkel sammeln für Flüchtlinge

Harsewinkel (gg) - Bestürzt über den russischen Angriff auf die Ukraine haben sich am Sonntag zahlreiche regionale Musiker und Sänger an einem Benefiz-Friedenskonzert im Kulturort Wilhalm beteiligt. Harsewinkeler Musiker und Sänger, wie Jazzgitarrist Ansgar Specht, Jazzsängerin Katja Assauer und Pianist Tobias Schößler, die das Konzert initiiert haben, lieferten zusammen mit Pianistin Toshie Seo, Kontrabassist Michael Wächter aus Bielefeld, Udo Schräder (Schlagzeug) aus Münster und Liedermacher Jürgen Homeyer aus Harsewinkel, für eine solidarische und hörenswerte Gemeinschaftsleistung.

2621 Euro gespendet

Mehr als zwei Stunden wurden kritische, traurige, nachdenkliche sowie zum Frieden aufrufende Songs präsentiert. Mit harmonischen Hits aus dem Great American Songbook gab es Melodien der Hoffnung, Zuversicht und Melancholie. Am Ende der von gut 70 Zuhörern besuchten Veranstaltung wurden 2621 Euro aus der Spendenbox ausgezählt. Das Geld kommt ukrainischen Kriegsflüchtlingen zugute.

Rund 220 ukrainische Kriegsflüchtlinge seien bisher in Harsewinkel angekommen, teilte Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) mit. Um allen Ukraine-Flüchtlingen nach ihrer Registrierung bei der Stadtverwaltung möglich schnell und unbürokratisch zu helfen, bittet die Bürgermeisterin um Unterstützung in Form von Bereitstellung von Wohnraum und gespendeten Einkaufsgutscheinen, die im Rathaus abgeben werden können. Aktuell liegen der Stadt mehr als 50 Wohnungsangebote aus Greffen, Marienfeld und Harsewinkel vor.

Lieder voller Anklagen, Trauer, Verzweiflung

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit starken Kompositionen von Sänger und Gitarrist Jürgen Homeyer. Er hat anlässlich des Krieges insgesamt fünf Lieder voller Anklagen, Trauer, Verzweiflung, aber auch über die Melancholie des Widerstands sowie die Hoffnung auf einen schnellen und dauerhaften Frieden geschrieben. Bei den Auftritten von Sängerin Katja Assauer, Toshie Seo am Flügel, Michael Wächter am Kontrabass, Udo Schräder am Schlagzeug und Jazzgitarrist Ansgar Specht wurden hörenswerten Wiedergaben von harmonischen Jazzstandards, wie „Night & Day“, „All of me“, „Fly me to the Moon“ „What a Difference a Day Made“ und „I remeber You“, das Katja Assauer ihrem Mann gewidmet hat, präsentiert.

Verpackt in teils dramaturgischen Klanggewändern bereicherte auch der Harsewinkeler Pianist Tobias Schößler das Konzert. Bewegt von einem im Internet viral gegangen Video, in dem die ukrainische Pianistin Irina Maniukina in ihrer zerbombten Wohnung auf ihrem weißen Flügel Chopin’s Étude Op. 25, No. 1 spielt, hat auch Tobias Schößler diese Komposition, zwischen seinen eigenen Improvisationen, gespielt.