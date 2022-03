Musikschüler präsentieren Barock, Pop und Folklore

Der Nachwuchs lädt ein: Rund 50 Schüler der Kreismusikschule präsentieren am 26. März in einem Konzert ihr Können.

Harsewinkel (gg) - Nach coronabedingter Pause freuen sich Matthias Böhnhardt, Leiter der Zweigstelle Harsewinkel der Kreismusikschule Gütersloh, seine 17 Kollegen und die rund 400 Schüler wieder auf den Präsenzunterricht. Rund 50 Nachwuchsinstrumentalisten bereiten sich auf einen besonderen Einsatz vor. Sie gestalten am Samstag, 26. März, ab 14.30 Uhr im Saal von Haus Wilhalm das Schülerkonzert.

Mit Musik in den Frühling

Unter dem Motto „Mit Musik in den Frühling“ werden sie mit ihren jeweiligen Lehrern ein Programm rund um verschiedene Instrumente und Ensembles mit Kompositionen von Barock über Klassik bis zu Popmusik und Folklore präsentieren. Eröffnet wird das Schülerkonzert von den Kleinsten, den Musik-Zwergen und den Musik-Riesen, im Alter von drei bis sechs Jahren. Sie zeigen den Besuchern, wie gut sie bereits tanzen und singen können. Danach folgen im Reigen rund 25 Musikschüler, im Alter von 6 bis 20 Jahren. Im Anschluss an das Konzert besteht für Interessierte die Chance, die vielfältigen Instrumente, wie Klavier, Violine, Geige, Cello, Klarinette, Trompete, Blockflöte, Euphonium, Posaune, Saxophon und Gitarre kennenzulernen und, wie etwa das Klavier oder die Geigen, auch selbst auszuprobieren.

Nach dem Stillstand aktiv sein

„Wir sind sehr glücklich, dass wir, nach fast zwei Jahren Stillstand, in Sachen Musik, Schulungen und Konzert wieder in gewohnter Weise aktiv sein können.“ Matthias Böhnhardt, Lehrer für Saxophon und Klarinette betont, dass die Kreismusikschule mit Ausbruch der Pandemie den Unterricht recht schnell auf Online-Schulungen verlagert hat. Aufgrund von teilweise zu langsamen und störanfälligen Internetverbindungen habe diese Form des Unterrichts jedoch immer nur als Behelfslösung gedient, so der Musiklehrer. Denn das persönliche Miteinander mit den Schülern, direkte Korrekturen in Haltung und Griffweisen, ein Zusammenspiel mit anderen Musikschülern und auch der Klang seinen dabei auf der Strecke geblieben.

Rückzugsort fehlt

Zudem hätten viele Kinder im häuslichen Umfeld nicht den notwendigen Rückzugsort und die Ruhe, um sich auf den Unterricht konzentrieren zu können. Trotz allem fragen vereinzelt Eltern, die ihre Kinder aus verschiedenen Gründen nicht zur Musikschule bringen können, weiterhin Online-Schulungen an. Für Matthias Böhnhardt keine empfehlenswerte Lösung, denn durch den indirekten Unterricht könne kein durchgehend effizientes Lernen gewährleistet werden. Seit dem Sommer 2021 werden Schüler und Schülerinnen der Zweigstelle Harsewinkel in verschiedenen Räumen des Wilhalm unterrichtet.