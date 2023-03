Nach Sprengung: Collins-Filiale öffnet am Donnerstag

Durch die Sprengung des Geldautomaten im Wendland-Haus ist im September auch die Harsewinkeler Collins-Filiale komplett verwüstet worden. In den vergangenen fünf Monaten wurden die Räumlichkeiten renoviert. Am Donnerstag, 2. März, wird die Filiale am Alten Markt wiedereröffnet. Darauf freuen sich (v. l.) Silke Kröger, Daniela Martensen, Wendula Brinkrolf und Stefanie Reckord.

Harsewinkel (jau) - Bei der Geldautomaten-Sprengung im Wendland-Haus im Herzen Harsewinkels ist im September auch das direkt angrenzende Modegeschäft Collins verwüstet worden (diese Zeitung berichtete). „Jetzt melden wir uns mit einem neuen Store zurück“, sagt Collins-Geschäftsführerin Stefanie Reckord. Wiedereröffnet wird das komplett neu gestaltete Geschäft am Alten Markt am Donnerstag, 2. März, um 9 Uhr.

„Es war nichts mehr zu retten, alles war kaputt“

An die Detonation erinnert nun nichts mehr. Die vergangenen fünf Monate haben die Handwerker dazu genutzt, die Räume zu renovieren. „Es war nichts mehr zu retten, alles war kaputt“, berichtete Stefanie Reckord am Dienstag.

Die Räume sind nun auch um rund zwölf Quadratmeter größer geworden, weil die Deutsche Bank den Geldautomatenbereich nach der Sprengung aufgegeben hat. Der Bereich wird jetzt auch von Collins genutzt.

Geschäftsräume sind nun größer und heller

Die Geschäftsräume sind nun größer, heller und auch mit einer Kaffee-Bar ausgestattet. Die Geschäftsführerin und die Mitarbeiterinnen der Harsewinkeler Collins-Filiale – Wendula Brinkrolf, Hülya Banko, Nadine Kuchorz, Daniela Martensen und Anne Belke – freuen sich nun auf den Neustart.

Außer dem Harsewinkeler Geschäft, das bereits seit 30 Jahren besteht, gibt es noch Collins-Filialen in Herzebrock, in Oelde, in Rietberg, in Verl sowie in Wiedenbrück.