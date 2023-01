Nadelnde Weihnachtsbäume werden in Harsewinkel abgeholt

Die Tannenbaumsammelaktion findet in Harsewinkel und Marienfeld am Samstag, 7. Januar, und in Greffen am Samstag, 14. Januar, statt.

Harsewinkel (gl) - Die alljährliche Tannenbaumsammelaktion findet in Harsewinkel und Marienfeld am Samstag, 7. Januar, und in Greffen am Samstag, 14. Januar, statt. Die Organisatoren bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die abgeschmückten Bäume an den jeweiligen Abholtagen bis 9 Uhr gut sichtbar und mit einem Namensschild versehen an die Straße zu stellen.

Abholung gegen eine Spende

Die Weihnachtsbäume werden im Laufe des Tages durch die Ehrengarde Marienfeld, die Kolpingsfamilie Greffen und Mitglieder der St.-Paulus-Gemeinde abgeholt, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Aufgrund zahlreicher Anrufe im vergangenen Jahr weist die Harsewinkeler Stadtverwaltung darauf hin, dass es sich bei der Abholung nicht um eine durch die Müllgebühr abgedeckte Leistung, sondern um eine freiwillige Arbeit der beteiligten Vereine und Verbände handelt, die durch Spenden getragen wird.

„Spendenbereitschaft gerade im Innenstadtbereich stark abgenommen“

„Da in den letzten Jahren gerade im Innenstadtbereich die Spendenbereitschaft stark abgenommen hat, wird um einen Obolus für die Helferinnen und Helfer der Aktion gebeten“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Nach Abzug aller Kosten für die Aktion werden die weiteren Spenden für Dritte-Welt-Projekte wie die Unterstützung von Straßenkindern in Honduras sowie für die interne Jugend- und Vereinsarbeit verwendet.