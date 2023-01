Naturkreis Marienfeld stellt Eilantrag

Harsewinkel-Marienfeld

Um die Wasserwirtschaft in Harsewinkel geht es in einem Eilantrag der Brüder Leonhard und Meinhard Sieweke vom Naturkreis Marienfeld. Sie sprechen die aus ihrer Sicht künstliche Entwässerung mit viel zu tiefen Gräben an. Zur Verbesserung der Situation haben sie schon einen konkreten Vorschlag.