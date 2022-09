Neuer Dorfplatz in Greffen wird mit Party eingeweiht

Nun ist er fertig, der neue Dorfplatz in Greffen. Grund genug, um das zu feiern. Zwei Tage wird die Einweihung dauert.

Die Organisatoren (v. l.) Achim Hinz, Mario Fritsche und André Lanwehr, die bei der Dorfplatzeinweihung von etlichen Greffener Vereinen unterstützt werden, freuen sich auf möglichst viele Gäste, die an dem Fest in der neuen Mitte teilnehmen möchten.

Harsewinkel (gg) - Was lange währt, wird endlich gut. Das zeigt sich nicht nur bei der Gestaltung des neuen Dorfbegegnungsplatzes in Greffen, sondern soll auch für die zwei Einweihungstage am Freitag und Samstag, 9. und 10. September., gelten. Die Besucher dürfen sich auf eine unterhaltsame Sause freuen.

Die ist nahezu garantiert, da das Fest vom erfahrenen Orga-Team der „975 Jahre Greffen“-Feier auf die Beine gestellt wird. Während die Einweihung des neuen Dorfplatzes im Vordergrund steht, wird zudem auch dem 980-jährigen Bestehen von Greffen gedacht. Allerdings nicht mit einer gesonderten Jubiläumsfeier, wie die Organisatoren André Lanwehr, Mario Fritsche, Achim Hinz und Norbert Schmitfranz erklären.

Dorfplatz hat 275.000 Euro gekostet

Für die zweitägige Feier wird ein 600 Quadratmeter großes Festzelt inmitten der neuen Dorfplatzwiese aufgestellt. Die Realisierung der neuen Ortsmitte hat insgesamt 275.000 Euro gekostet. 65 Prozent haben Land und Bund als Förderbeitrag spendiert. André Lanwehr, Mario Fritsche, Achim Hinz und Norbert Schmitfranz hoffen, dass sich der Platz zukünftig als lebendiger Treffpunkt für Alt und Jung sowie für Einheimische und Gäste etablieren wird.

Los geht es am Freitag, 9. September, mit einer großen 80er/90er-Jahre-Party. Für nur fünf Euro Eintritt können sich Besucher jeden Alters auf einen schwungvollen Abend rund um bekannte Rock- und Schlagerklassiker freuen.

Familiennachmittag am Samstag

Samstag: Die Einweihung beginnt um 14 Uhr mit einem großen Familiennachmittag. Neben einer Claas-Mähdrescher-Hüpfburg werden auch ein Ballon-Clown und das Spielmobil auf dem Dorfplatz anwesend sein. Zudem können sich Besucher am digitalen Torwand-Schießen und Handballtor-Werfen versuchen, um die persönliche Schuss- und Wurfkraft messen zu lassen.

Am Stand der Sportschützen wird Laserschießen angeboten und die Kindervolkstanzgruppe tritt auf. Außerdem ist das Männer-Vokal-Ensemble „M-Tunes“ mit von der Partie. Klassische und aktuelle Rock- und Pophits stehen auf dem Programm. Die 2009 gegründete Sängergemeinschaft wird von Ulrich Herse geleitet. Auch der neue Bücherschrank (diese Zeitung berichtete) wird vorgestellt.

Ab 19 Uhr startet die erste Greffener Dorfplatz-Party

Ab 17 Uhr treten die Greffener Musikzüge auf und um 18 Uhr beginnt die offizielle Einweihung. Ab 19 Uhr startet dann die erste Greffener Dorfplatz-Party. Der Eintritt in das Festzelt ist kostenlos. Als Topact tritt die Harsewinkeler Band „Vitamin D“ um Andreas Hanhart auf. Mit deutschsprachiger Rock- und Pop-Hits der letzten Jahrzehnte will die Band das Zelt zum Kochen bringen. Danach übernimmt ein DJ die Feierwilligen in Greffen für eine Party bis zum Morgengrauen.