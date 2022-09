Offener Bücherschrank in Greffen fertiggestellt

Greffen (gg) - Jetzt ist er da. Der neue Bücherschrank in der Schulstraße bietet zukünftig allen Leseratten und Literaturfreunden in Greffen eine neue Anlaufstelle. Mit der Aufstellung können Interessierte, im Gegensatz zur Bibliothek, ab sofort rund um die Uhr an neue Literatur kommen.

Ermöglicht wurde das Projekt im Wert von 2500 Euro durch Spenden. „Es ist mir wichtig zu betonen, dass dafür kein einziger Cent an Steuergeldern aufgewendet wurden“, sagt Sandra Hoffmann. Zusammen mit dem stellvertretenden SPD-Fraktionssprecher Ralf Dräger hatte die Fraktionsgeschäftsführerin zu Jahresbeginn den Antrag gestellt, zusätzlich zum Bücherschrank am Rövekamp in Harsewinkel, weitere Schränke in Greffen und Marienfeld aufzustellen.

Viel ehrenamtliches Engagement

Mit viel ehrenamtlichen Engagement hat Sandra Hoffmann nicht nur Kontakt zu den Geldgebern Mehmet Alptekin und Udo Grumbach aufgenommen, sondern auch mit der Außenwerkstatt der Gesamtschule Harsewinkel. Mehr als vier Monate wurde dort der aus wetter- und feuerfesten Siebdruckplatten bestehende Schrank nach einem planerischen Entwurf von Theo Buxel von Schülern unter Anleitung der Handwerks-Rentner Alfred Lendzian, Berni Suer und Uwe Meyer erbaut.

Alfred Lendzian und Berni Suer dankten in dem Zusammenhang auch Metallbau Füchtenkötter und Tischlerei Bernd Johannsmann für die Unterstützung. Die 2008 vom damaligen Rektor der August-Claas-Hauptschule, Hermann Hecker, und dem Claas-Rentner-Club ins Leben gerufene Außenwerkstatt der Gesamtschule Harsewinkel ist ein Generationsprojekt.

Ehemalige Büchereileiterin kontrolliert den Schrank

Die Bodenplatte des Schrankes hat Thomas Freßmann spendiert, für die erste Bestückung haben Sabine Pelzhof von der AWO-Kita/Familienzentrum und Karina Westermann von der St. Johannes-Kita die Eltern der Kita-Kinder um Bücherspenden gebeten. Die ehemalige Greffener Büchereileiterin Zita Brinkrolf hat sich bereiterklärt, regelmäßig die Inhalte des Bücherschranks zu kontrollieren.

Offiziell vorgestellt wird der Bücherschrank im Rahmen der Dorfplatz-Einweihung am Freitag, 9. und Samstag, 10. September. Die Patenschaft des Bücherschranks hat das nur einen Steinwurf entfernte Familienzentrum Greffen übernommen.