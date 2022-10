Oktoberfeste auf Kragenstoffers Wiesn sind Geschichte

Harsewinkel (gg) - Die Oktoberfeste von Frank Johannsmann und Werner Herbrink sind legendär gewesen. Die Tickets waren immer schnell vergriffen. Doch diese einst schillernde Oktoberfest-Ära ist vorbei.

Immer strengere Behördenauflagen

Aufgrund von immer strengeren Behördenauflagen wurde die 17. Auflage auf Kragenstoffers Wiesn im Oktober 2019 sogar abgesagt. Da 2020 und 2021 die Großveranstaltung aufgrund der Pandemie ohnehin verboten gewesen wäre, hofften viele Oktoberfest-Fans auf eine Neuauflage in diesem Jahr. Doch daraus wird nichts.

„Ich werde kein Oktoberfest dieser Größenordnung mehr machen. Der Aufwand, die Bürokratie und die Kosten, allein für das Zelt, stehen mittlerweile in keinem Verhältnis mehr“, so Frank Johannsmann. Und auch sein Veranstaltungspartner Werner Herbrink hat kein Interesse mehr an einer Durchführung.

„Alles hat eben seine Zeit“

„Es war immer eine schöne Zeit, doch irgendwie haben wir einfach gemerkt, dass wir das alles nicht mehr wollen. Alles hat eben seine Zeit“, so Frank Johannsmann. Er beobachte einen allgemeinen Rückgang der Oktoberfest-Feierlichkeiten.

Vor Corona habe es in der Region überall Sausen gegeben, doch davon sei in diesem Jahr nicht mehr viel zu sehen. Das liege wohl in erster Linie an den massiv gestiegenen Kosten für Zeltmiete, Kapellen, Bands, Essen, Getränken und Sicherheitsdienst sein, vermutet Frank Johannsmann.