Olden Hof: Stadt Harsewinkel hat 27 Bauplätze verkauft

Harsewinkel (jau). Trotz der deutlichen Preissteigerungen, der Lieferengpässe auch in der Baubranche und der steigenden Zinsen hat die Stadt Harsewinkel in dem neuen Baugebiet Olden Hof an der Oesterweger Straße bereits 27 Grundstücke verkauft. „Das ist fast die Hälfte“, sagte Stadtplaner Reinhard Pawel in der Ratssitzung in dieser Woche.

Nachfrage übersteigt das Angebot

Aber: Einige Bewerber haben aufgrund der aktuellen Lage schon im Vorfeld einen Rückzieher gemacht. Fakt ist aber auch: Die Nachfrage in Harsewinkel übersteigt nach wie vor das Angebot. Und so ist Pawel zuversichtlich, dass alle Grundstücke am Olden Hof noch an den Mann oder die Frau gebracht werden können.

14 Bauplätze wurden bereits konkret Bauwilligen angeboten. Für 12 weitere Grundstücke findet in Kürze ein weiterer Auswahltermin statt, so Pawel. „Es gab 200 Bewerber – davon haben wir die Hälfte abgearbeitet“, erklärte der Stadtplaner. Es bleiben also noch 100 Bewerber für die restlichen Grundstücke.

Freie Grundstücke am Holunderweg und am Sertürner Weg

Reinhard Pawel nannte auch die aktuellen Zahlen für weitere Bauplätze: Am Holunderweg wurde bislang ein Grundstück verkauft. Ein weiterer Kaufvertrag werde wohl in der nächsten Woche unterzeichnet. Fünf Grundstücke wurden Bauwilligen konkret angeboten. Am Sertürner Weg wurde bislang ein Grundstück veräußert – drei weitere wurden Interessenten angeboten, heißt es aus dem Harsewinkeler Rathaus.