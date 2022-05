Oldies gehen im Minutentakt auf die Strecke

Greffen (gg) - Beliebte Fotomotive auf zwei Rädern sind am Samstag die historischen Motorräder gewesen, die bei der Greffener Spökenkiekerrallye an den Start gegangen sind. Etliche Besucher standen am Straßenrand, um die knatternde Motorradhistorie im Bild festzuhalten. Schon zum 30. Mal startete die Internationale Pionierfahrt für alte Motorräder am Greffener Motorradmuseum von Christa Beckmann.

Starter aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz

Gaben den Startschuss für die 30. Spökenkiekerrallye: Moderator Jörg Ehrich, Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide und die Besitzerin des Greffener Motorradmuseums, Christa Beckmann.27 Oldtimer-Motorradbegeisterte aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz waren als Teilnehmer bei der Ausfahrt dabei. Teilnahmeberechtigt waren Fahr- und Motorräder, die bis 1927 gebaut wurden.

Bürgermeisterin Sabine Ambeck-Dopheide bedankte sich bei den Organisatoren Walter Schenk aus Herford, Burkhard Pollmüller aus Gütersloh, Jörg Ehrich aus Brockhagen und Christa Beckmann, deren im November 2014 verstorbener Ehemann Heiner Beckmann die historische Rallye 1991 als Premiere in Greffen durchgeführt hatte. Seit seinem Tod führt Christa Beckmann das Motorradmuseum in Greffen nahezu allein. Und Christa Beckmann nutzte die Gelegenheit, um sich bei allen Teilnehmern der Rallye, aber auch bei allen Unterstützern für die teils jahrzehntelange Treue zu bedanken.

Stilecht in Tweet und dicker Lederkluft gekleidete Fahrer

Nach einer kurzen Vorstellung der Teilnehmer und ihrer Vehikel mit den wichtigsten Eckdaten durch Jörg Ehrich gingen die vereinzelt stilecht in Tweet und dicker Lederkluft gekleideten Fahrer im Minutentakt auf die Strecke. Im Teilnehmerfeld waren teils fragile Zweirad-Veteranen, aber auch unverwüstliche Renner.

Die alten Maschinen und die Besitzer waren ein beliebtes Fotomotiv.Für die Besucher gab es einen Einblick in die technischen Fortschritte der Motorräder, die im Laufe der Jahre immer komfortabler und schneller wurden. Der Tross fuhr vom Greffener Motorradmuseum zum Hof Kleinebecker in Siedinghausen. Von dort ging es weiter zum Farmhouse-Jazzclub und nach einer Pause nach Borgholzhausen zum Hof von Konrad Upmann. Ziel war das Museum von Familie Beckmann.

Die älteste Maschine ist eine aus dem Jahr 1903 stammende Peugeot

An den Stationen und auf der Straße waren die alten Gefährte die Hingucker. Die ältesten Maschinen der Spökenkiekerrallye waren eine aus dem Jahr 1903 stammende Peugeot mit 2,5 PS und einem Schnüffeleinlassventil von Ben Wieringa (Niederlande) sowie die 2,25 PS starke, restaurierte NSU mit einem gesteuerten Einlassventil und einer Front-Bandbremse von Jörg Fischer, der aus Sande bei Jever angereist war.

Ebenfalls in die Kategorie „Alte Schätzchen“ fiel die 2,5 PS starke Peugeot aus dem 1904 von Uwe Goedereis aus Löhne – ebenso wie die Progress ohne Kupplung und Getriebe, dafür mit Riemenantrieb, einem Oberflächenvergaser und einer Niederspannungsabrisszündung aus dem Jahr 1904 von Jochen Kleine aus Bielefeld. Auf keinen Fall fehlen durfte auch Walter Schenk aus Spenge, der – oft zusammen mit seiner Frau Monika – seit Jahrzehnten treuer Teilnehmer ist. Diesmal war er mit einer 3,5 PS starken Humber aus dem Baujahr 1910 dabei.