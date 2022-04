Österliches Orgelkonzert in Marienfelder Abteikirche

Die Reihe der Geistlichen Konzerte in der ehemaligen Abteikirche in Marienfeld beginnt in diesem Jahr mit österlichen Orgelklängen.

Marienfeld (gl) - Die Reihe der Geistlichen Konzerte in der ehemaligen Abteikirche in Marienfeld beginnt in diesem Jahr mit österlichen Orgelklängen. Am Ostermontag, 18. April, bringt Kantor Harald Gokus aus Rheda-Wiedenbrück unter anderem Werke von Buxtehude, Bach und Rehfeldt zum Fest der Auferstehung Christi zu Gehör. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Zahlreiche Solokonzerte im In- und Ausland

Gokus ist seit 1991 Kantor an St. Clemens und Künstlerischer Leiter der dortigen Konzertreihen. Als Dekanatskantor und Dozent im Erzbistum Paderborn ist er für die C-Ausbildung und die Fortbildung von Kirchenmusikern zuständig.

Zahlreiche Solokonzerte und Konzerte führen ihn immer wieder zu bedeutenden Konzertstätten und Orgelfestivals im In- und Ausland. Der Eintritt beträgt sechs Euro (ermäßigt vier Euro). In der Kirche ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.