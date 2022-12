Pedelecfahrerin aus Harsewinkel stürzt: schwer verletzt

Eine 46-jährige Pedelecfahrerin ist mit ihrem Rad in Harsewinkel gestürzt. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Harsewinkel (gl) - Bereits Freitagnacht, 23. Dezember, ist eine 46-jährige Pedelecfahrerin mit ihrem Rad um 2.30 Uhr nahe des Kreuzungsbereichs Alte Brockhäger Straße/Lärchenweg gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verletzte sich die Frau dabei schwer.

Kontrolle über Pedelec verloren

Den Angaben zufolge befuhr die Harsewinkelerin mit einer weiteren Person auf Fahrrädern den Lärchenweg in Richtung Alte Brockhäger Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich verlor die 46-Jährige die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte auf die Fahrbahn.

Die Begleiterin sowie weitere hinzugeeilte Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts um die Gestürzte. Noch an der Unfallstelle bemerkten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei der 46-Jährigen. In der Folge wurde im Rahmen der stationären Aufnahme in einem Gütersloher Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, heißt es im Bericht der Polizei.