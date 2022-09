Polizei sucht in Harsewinkel eine Unfallbeteiligte

In Harsewinkel ist eine E-Bike-Fahrerin mit einem elf Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen. Die Frau hat sich vom Unfallort entfernt.

Die Polizei sucht in Harsewinkel eine 50 bis 60 Jahre alte Frau, die sich von der Unfallstelle entfernt hat.

Harsewinkel (gl) - In Höhe des Kreisverkehrs Rudolf-Diesel-Straße/Brockhäger Straße kam es am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einem elf-jährigen Fahrradfahrer.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Junge mit seinem Rad die Rudolf-Diesel Straße in Richtung Brockhäger Straße. In Höhe eines dortigen Kreisverkehrs sei ihm dann eine E-Bike-Fahrerin auf Fahrradweg auf der linken Seite entgegengekommen. Die Zweiradfahrer stießen zusammen. Beide fielen zu Boden.

Gesuchte Frau ist 50 bis 60 Jahre alt

Weil die Räder ineinander verkeilt waren, half ein Zeuge den am Boden liegenden Unfallbeteiligten auf. Anschließend fuhr die Dame weiter in Richtung Harsewinkel. Der leicht verletzte Junge fuhr mit seinem beschädigten Rad nach Hause. Die Eltern hätten richtigerweise die Polizei informiert.

Die E-Bike-Fahrerin soll zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein und zirka 1,65 Meter groß. Sie trug eine Brille sowie einen Fahrradhelm und war mit einer grau-schwarzen Hose bekleidet. Wenn an einem Unfall ein Kind beteiligt sei, sollte in jedem Fall die Polizei gerufen werden, heißt es in der Mitteilung.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu der E-Bike-Fahrerin oder dem Zeugen geben? Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.