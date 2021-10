Raser fährt in Harsewinkel Pfosten um und flüchtet

Erst hat es an der Heinrich-Heine-Straße in Harsewinkel geknallt. Dann ist ein schwarzes Fahrzeug in Richtung Oesterweger Straße gerast.

Harsewinkel (gl) - Am Freitagnachmittag ist eine Zeugin an der Heinrich-Heine in Harsewinkel durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Sie wurde laut Polizeibericht so auf ein schwarzes Fahrzeug aufmerksam.

Anschließend konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des besagten Wagens augenscheinlich einen Begrenzungspfosten angefahren und sich im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Oesterweger Straße entfernt hat.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: „Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug und/oder dem Fahrer machen? Vermutlich ist das Fahrzeug vorn rechts beschädigt.“ Hinweise werden von den Ermittlern in Gütersloh unter 05241/8690.