Rauschender Ball mit mehr als 700 Gästen in Marienfeld

Marienfeld (gg). Der letzte Winterball im Klosterdorf liegt für die Mitglieder des Marienfelder Heimatvereins gefühlt Lichtjahre zurück. Denn aufgrund der Pandemie pausierte das Fest seit 2020. Seit Samstag hat diese Abstinenz ein Ende. Mehr als 700 Gäste feierten im Klosterforum einen rauschenden Ball. Begleitet von viel Tanz, Musik und einer ungezwungenen Atmosphäre wurde über viele Stunden getanzt, gefeiert und gelacht.

Halbzeit des Regierungsjahrs

Der Winterball markiert traditionsgemäß die Halbzeit des Regierungsjahrs der amtierenden Könige. Mit der Besucherresonanz zeigte sich Thomas Kiffmeyer als Vorsitzender des Heimatvereins sichtlich zufrieden. Das zeige, dass der Wechsel vom Waldschlößchen in das Forum eine gute Entscheidung gewesen sei. „Denn so konnten wir an den grandiosen Auftakt im Jahr 2020, mit ebenfalls mehr als 700 Besuchern, anknüpfen“, sagte Thomas Kiffmeyer.

Eröffnet wurde die Festivität mit dem Ehrentanz der amtierenden Regenten, dem Königspaar Silvia und Gebhard Bessmann. Innerhalb kurzer Zeit gesellten sich auch alle anderen Gäste auf die Tanzfläche, so dass schnell eine fröhlich-ausgelassene Stimmung herrschte. Ein DJ kümmerte sich um die musikalische Begleitung des Abends.

Winterfest 1950 erstmals veranstaltet

Das Winterfest wird seit 1950 veranstaltet. Seitdem ist es nur während des Golfkriegs 1991 und der Pandemie 2021 und 2022 ausgefallen. Das Winterfest ist ein Tanzabend, bei dem bewusst auf ein Programm verzichtet wird.