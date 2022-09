Richie Arndt kommt mit Solo-Programm nach Marienfeld

Zurück an alter Wirkungsstätte. Die Organisatoren von Christuskirche Creativ präsentieren Künstler wieder in ihrem „schnuckeligen Zuhause“.

Marienfeld (rast) - Die Veranstaltungsreihe Christuskirche Creativ kehrt mit ihrem Programm zurück nach Marienfeld. Während der Pandemie waren die Organisatoren um Ludger Ströker in die katholischen Kirchen St. Lucia und und St. Paulus ausgewichen. Richtig heimisch gefühlt haben sie sich dort nicht.

Los geht es nach der Sommerpause im Mai nun am 11. September. Beginn an den vier Sonntagen ist immer um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Unterstützung für die Kirche wird gebeten. „Wir sind zurückgekehrt. Die Christuskirche ist unser Zuhause – klein und schnuckelig“, meint Ludger Ströker. Besonders der gute Klang in dem kleinen Gotteshaus begeistere das Publikum.

Bekannte Songs in deutscher Übersetzung

Am 11. September treten Oliver Sperber und Marvin Runge auf.„Wir sind selbstverständlich dankbar, dass wir während Corona in den katholischen Kirchen unterkommen durften. Aber akustisch war St. Lucia ein Supergau“, sagt Pfarrer Jörg Eulenstein. Einige Konzerte mussten trotzdem abgesagt werden. Seit September 2021 seien bereits einige der zuvor geplanten Auftritte nachgeholt worden.

11. September: Mit dem Sänger und Gitarrist Oliver Sperber und Marvin Runge am Bass treten zwei Pioniere der Veranstaltungsreihe auf. Sie waren bereits bei der Premiere 2015 mit von der Partie. „Oliver übte nie, konnte aber alles singen“, erinnert sich Ludger Ströker. Der Auftritt gehört zu denjenigen, die nachgeholt werden. Die beiden Harsewinkeler bieten mit ihrem Programm bekannte Songs in deutscher Übersetzung, von Soul bis Rock’n’Roll.

Folklore und Welthits in einem neuen Arrangement

Alexander Cuesta-Moreno und Angie Herrera bringen Latino-Klänge mit Jazz-Einfluss.16. Oktober: Der Gitarrist Alexander Cuesta-Moreno hat in seiner Jugend schon mit Carlos Santana gespielt. Der Rietberger tritt in Marienfeld mit der Sängerin Angie Herrera auf. „Alexander ist ein Tipp von Ansgar Specht“, sagt Ludger Ströker. Latino-Rock komme immer gut an. Das Duo präsentiert Folklore und Welthits in einem neuen Arrangement.

13. November: Richie Arndt ist der Höhepunkt des Halbjahresprogramms. Der Singer und Songwriter, der unter anderem bei den Konzerten der Small Stars in der Weberei in Gütersloh aufgetreten ist, kommt ohne Band mit seinem Programm „Alone and Pure“. „Er ist einer der großen Blues-Stars in OWL. Er konzentriert sich im Moment auf sein Solo-Programm. Das wird ein Höhepunkt werden“, sagt Ludger Ströker über den pensionierten Lehrer.

Einstimmen auf Weihnachten

Bis zum 4. Dezember haben die Organisatoren (v. l.) Ulla Brücker, Gunter und Hannelore Kryschak, Ludger Ströker und Pfarrer Jörg Eulenstein einen bunten Strauß zusammengestellt.4. Dezember: Zum Abschluss darf sich das Publikum schon einmal durch den Auftritt des Gospelchors „Rainbow“ aus Herzebrock-Clarholz ein wenig auf die Weihnachtszeit einstimmen lassen. Der Chor kommt mit neuen Stücken. Ergänzt wird das Programm durch den Auftritt des Chorleiters und Pianisten Tim Edler, der seine selbstkomponierten und eingängigen Balladen im Gepäck hat.