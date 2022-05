Rund 30 Oldtimer zur 30. Greffener Spökenkiekerfahrt

Greffen (gg) - Nach zweijähriger Corona-Pause findet am Samstag, 28. Mai, ab 10 Uhr die 30. Auflage der Internationalen Pionierfahrt für Motorräder – auch Spökenkiekerfahrt genannt – im Gedenken an den verstorbenen Initiator Heiner Beckmann aus Greffen statt. Mehr als 30 Oldtimer-Motorradbegeisterte aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz wollen bei der Fahrt zum Dreißigsten dabei sein.

Start ist am Motorradmuseum

Start ist am Greffener Motorradmuseum an der Beelener Straße. Die Besucher dürfen sich wieder auf außergewöhnliche Zwei- und Dreiradjuwelen vergangener Jahrzehnte freuen. Hörvergnügen inklusive. Denn: Bei den meisten alten Motorrädern waren Schalldämpfer gar nicht oder nur rudimentär verbaut. „Unter den Teilnehmern haben wir viele Stammgäste, aber auch neue Gesichter. In jedem Fall freuen wir uns, dass wir so viele Anmeldungen haben“, sagt Walter Schenk aus Herford.

Zusammen mit der Greffenerin Christa Beckmann, Burkhard Pollmüller aus Gütersloh und Jörg Ehrich aus Brockhagen hat er die Organisation der einst von Heiner Beckmann aus der Taufe gehobenen Rallye übernommen.

Idee schon 1987 entstanden

Die Idee für historische Rallye hatte Heiner Beckmann 1987 von der englischen Motorrad-Veteran-Ausfahrt „Pioneer Run“ mit nach Greffen gebracht, wo 1991 Premiere gefeiert wurde. Beckmanns Ziel: Er wollte, dass die alten wertvollen Zweiräder bewegt werden und nicht nur ungenutzt in Garagen oder Lagerhallen verstauben.

Zwei Jahre zuvor hatten er und seine Ehefrau Christa den maroden Präsidentenhof an der Beelener Straße erworben und einen Teil in ein Motorradmuseum verwandelt.

Es sind nur motorisierte Zweiräder zugelassen, die bis 1926 gebaut wurden

Bei der Spökenkiekerfahrt sind nur motorisierte Zweiräder zugelassen, die bis 1926 gebaut wurden. Unter anderem gehen sie an den Start: Holger Krüger aus Buxtehude mit seiner Minerva (1902), Ben Wiering aus den Niederlanden mit seiner Peugot (Baujahr 1903) und die niederländischen Brüder Mark und Geert de Boer mit einer Georges-Richard (1904) und einer Minerva (1907).

Die rund 50 Kilometer lange Tour führt über Nebenstrecken durch die ostwestfälische Landschaft. Start und Ziel ist am Greffener Motorradmuseum. Dort soll dann gegen 14 Uhr der Besitzer des schönsten Motorrads geehrt werden. Angesichts des starken Teilnehmerfelds keine leichte Entscheidung, so Christa Beckmann, die sich auch über viele Besucher freuen würde.