Rundgang durchs Marienfelder Hühnermoor vor Baumfällung

Im Februar dieses Jahres hat der Kreis Gütersloh am Rand des Hühnermoors in Marienfeld mit Gehölzrodungen begonnen, um das Moor zu retten. Archivfoto: Aundrup

Marienfeld (gl) - Im Februar dieses Jahres hat der Kreis Gütersloh am Rand des Hühnermoors in Marienfeld mit Gehölzrodungen begonnen. Diese Arbeiten sollen ab November fortgesetzt werden. Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung des Wasserhaushalts im Moor.

Kreis erläutert die Notwendigkeit der Gehölzrodung

Im Vorfeld der Arbeiten möchte die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Gütersloh die Bedeutung des Hühnermoors und die Notwendigkeit der Maßnahme erläutern.

Um sich über die weiteren Gehölzarbeiten zu informieren, sind interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einem Spaziergang am Hühnermoor eingeladen. Treff ist am Dienstag, 18. Oktober, um 16 Uhr an der Infotafel am Lutterstrang an der Nordwestseite des Naturschutzgebiets.

Um eine Anmeldung wird gebeten

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Naturschutzbehörde um eine Anmeldung unter 05241/852723.