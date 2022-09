Sachspende in Höhe von 3000 Euro für DRK in Harsewinkel

Harsewinkel (gg) - Dominik Aistermann von der Firma Küßner Industriedemontagen in Beelen hat am Mittwoch symbolisch die Generalschlüssel für vier neue Spinde an Reinhold Mann, Geschäftsführer des DRK-Ortsvereins in Harsewinkel, überreicht. Die feuerroten Metallschränke ersetzen die sichtbar in die Jahre gekommenen Holzspinde.

Reinhold Mann freute sich über die Spende, die durch einen persönlichen Kontakt mit Dominik Aistermann aus Marienfeld zustande gekommen ist. Die vier neuen Schränke im Wert von 3000 Euro sind für insgesamt 16 Personen ausgelegt. Die DRK-Einsatzkräfte können darin zukünftig ihre Bekleidung praktikabel aufhängen, die Helme an einem speziell montierten Halter verwahren und Wertsachen verstauen.