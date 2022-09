Saft aus eigenen Äpfeln? In Harsewinkel wird gepresst

Apfelsaft aus dem eigenen Obst? Die Lokale Agenda weist auf die Apfelsaft-Pressaktion am Donnerstag, 29. September, in Harsewinkel hin.

Äpfel können am Donnerstag, 29. September, an der Außenwerkstatt zu Saft gepresst werden.

Harsewinkel (gl) - Die Lokale Agenda Umwelt weist auf die Apfelsaft-Pressaktion am Donnerstag, 29. September, an der Außenwerkstatt der Gesamtschule Harsewinkel an der Oesterweger Straße 11 hin.

Termine zwischen 9.30 bis 16.30 Uhr

Dann gibt es wieder die Gelegenheit, aus Äpfeln Saft pressen zu lassen. Press-Termine werden zwischen 9.30 bis 16.30 Uhr vergeben.

Anmeldungen werden unter 0170/4011498 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen – mit Angabe der Kontaktdaten und der geschätzten Menge.

Saft wird in in Fünf-Liter-Packs gefüllt

Ab einer Menge von gut 50 Kilogramm Obst wird der Saft von den eigenen Äpfeln in Fünf-Liter-Packs zu einem Preis von 5,70 Euro abgegeben.

Packs aus den Vorjahren (ohne Plastikbeutel) können gern wiederverwendet werden, so die Initiatorin Maria Abeck-Brandes, Sprecherin der Gruppe.

Auch Birnen werden ab 16.30 Uhr angenommen

Die Lokale Agenda nimmt auch geringere Mengen Äpfel an der Außenwerkstatt in Empfang. Für einen Fahrradkorb voll Äpfel (gut acht bis zehn Kilo) kann ein Saftpack zum Preis von sechs Euro vor Ort mitgenommen werden.

„Falls jemand Birnen pressen lassen möchte: Das geht nur am Ende unseres Presstags ab 16.30 Uhr. Das Pressen reinen Birnensafts ist nicht möglich. Es wird im Verhältnis 70 Prozent Äpfel zu 30 Prozent Birnen gepresst“, so Maria Abeck-Brandes.

Saft wird am 1. Oktober auf dem Markt und am Wilhalm verkauft

Am Samstag, 1. Oktober, findet der Saftverkauf der Lokalen Agenda auf dem Wochenmarkt und im Innenhof des Kulturorts Wilhalm statt. An beiden Terminen gibt es auch Gelegenheit, regionales Saatgut für die Anlage von Wildblumenwiesen zu erwerben.