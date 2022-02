Sammelfieber in der Mähdrescherstadt ausgebrochen

Die Aktion Stickeralbum der Handballabteilung der TSG Harsewinkel fand am Samstag an zwei Standorten in der Stadt statt. Das Foto zeigt Bele Marcinika mit Sticker-Bildchen der lokalen Handballgrößen.

Harsewinkel (cas) - Patrizia Haase ließ es scheppern, doch diesmal nicht ins gegnerische Tor. Die Handballerin der TSG Harsewinkel nahm, zusammen mit ihrem Bruder Max, sechs aufgestellte Dosen im Stickeralbum-Verkaufsstand ihres Vereins ins Visier. „Macht echt Spaß“, sagte die 27-Jährige und lacht.

So sahen es auch viele andere Besucher, die sich zum Auftakt der TSG-Aktion an den beiden Rewe-Märkten in Harsewinkel eingefunden hatten. Sammelfieber in der Mähdrescherstadt. „Die ersten Alben waren schon schnell weg, wir mussten für Nachschub sorgen“, freute sich Mitorganisator Heiner Obermeyer, zuständig für den Standort am Prozessionsweg, über die gute Resonanz. Das galt ebenfalls für den zweiten Sticker-Treffpunkt, der sich an der Alten Brockhäger Straße befand.

400 Alben und 333 Bilder angefertigt

Das Abräumen der Büchsen sollte als zusätzlicher Anreiz dienen und wurde bei Erfolg mit Sammel-Bildchen belohnt. Auch Camillo (7), der Enkel des Vorsitzenden der TSG-Handballabteilung, Hans Feuß, „schoss“ auf die in einem kleinen Zelt aufgestellten Dosen. Zum Bedauern seines Opas, für den selbst im Winter ein Tag ohne leckeren Eisbecher ein gebrauchter ist, kann sich der kleine Camillo für den Handball-Sport (noch) nicht begeistern. Das Erstellen der rund 400 Alben sowie den 333 Bilder in bester Qualität von Spielern, Trainern und Funktionären aller Mannschaften des Clubs benötigte natürlich eine längere Vorbereitungszeit.“

Die ersten Planungen fanden schon 2020 statt, doch bald darauf machte Corona uns einen Strich durch die Rechnung“, berichtet Hans Feuß über die Entstehung. Am 31. Oktober vergangenen Jahres war es endlich soweit: Fototermin unter professionellen Bedingungen in der Mehrzweckhalle. Viel Arbeit für die Fotografin Bea Effenberger. „Alle sind pünktlich erschienen zum angesetzten Termin. Bea ist es dann gelungen, fast jedem Teilnehmer ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Sie strahlen auf den Porträts“, lobt das TSG-Urgestein Manfred Baedeker die Dame mit der Kamera.

„Das ist eine gute Werbung für unseren Verein“

Beim Dosenwerfen lassen es Max und Patrizia Haase scheppern. Als Belohnung winkten Sticker-Bildchen.Der ehemalige Chef der Handballabteilung und seine Helfer hatten im Vorfeld des ehrgeizigen Projektes viel zu tun. „Was mussten wir tun? So ging unter anderem darum, Spieler und Spielerinnen den Teams zuzuordnen, Fotos für redaktionelle Beiträge zu beschaffen und Einverständniserklärungen einzuholen“, zählt Manfred Baedeker im Gespräch mit dieser Zeitung nur einige Punkte auf. Bei der Zuordnung kam ihm entgegen, dass jedes Bild mit einem QR-Code versehen wurde, was die jeweilige Zuordnung auf dem Album wesentlich erleichterte.

Schließlich musste noch Korrektur gelesen werden: Befindet sich jedes Foto bei der richtigen Mannschaft, stimmt auch die Schreibweise der Namen? Die aufwendige Arbeit scheint sich jedenfalls gelohnt zu haben. „Das ist eine gute Werbung für unseren Verein“, befindet Handballerin Bele Marciniak, die am Samstagmorgen zusammen mit ihren TSG-Mitstreiterinen einen der beiden Stände betreute. Dort flatterten im Wind, wie an einer Wäscheleine aufgereiht, Sticker-Porträts im Großformat. „Wir können bis zum Ende unserer Aktion im April Alben nachbestellen, falls es nötig ist“, erklärt Hans Feuß im Gespräch mit dieser Zeitung. Die TSG, so informiert noch Manfred Baedeker, werde im Internet Tauschbörsen organisieren. Da könnte es zum Beispiel heißen: Tausche Hansi Feuß gegen Manuel Mühlbrandt (Trainer der Herren).