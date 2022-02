Schauspieler Christoph Tiemann zu Gast in Harsewinkel

Harsewinkel (gl) - „Bis das Blut gefriert“ heißt es in der Einladung zu einer schaurigen Reise durch die düsteren Welten der Literatur. Am Samstag, 12. März, ist Christoph Tiemann ab 20 Uhr zu Gast im Gasthof Wilhalm in Harsewinkel. In seiner Lese-Reihe präsentiert er Grusel-Geschichten aus drei Jahrhunderten begleitet von schauriger Live-Musik – nur für Erwachsene.

„Ein-Mann-Kino für die Ohren“

Mit Leichtigkeit springt der Schauspieler von einer Rolle in die Nächste, heißt es in der Ankündigung: Er haucht schizophrenen Mördern neues Leben ein, lässt mysteriöse Gestalten diabolisch kichern und lockt mit der säuselnden Stimme einer englischen Landlady junge Männer ins Verderben. Gehüllt in unbehagliches Kerzenlicht und atmosphärisches Pianospiel erschafft Tiemann mit den ausgewählten Texten ein „Ein-Mann-Kino für die Ohren“.

Ton und Tempo geschickt variiert

Christoph Tiemann sei ein leidenschaftlicher wie lebendiger Sprecher und Vorleser. Er genießt die Sprache, zelebriert deren Rhythmus, Farbe und Melodie und lässt diesen Genuss auch für seine Hörer spürbar werden, wird der Schauspieler angekündigt. Indem er Ton und Tempo geschickt variiere, gelinge es ihm, die Zuhörer mit auf die Reise durch den Text zu nehmen. Tiemann ist seit mehr als zehn Jahren Autor und Sprecher beim Westdeutschen Rundfunk. Seit 2014 steht er auch für das WDR-Fernsehen mit seiner Reihe „Tiemann testet“ vor der Kamera.

Interessierte erhalten Karten im Bürgerbüro im Rathaus und in der Buchhandlung Jürgensmeier. Tickets kosten im Vorverkauf 16 und an der Abendkasse 18 Euro. 50 Prozent Ermäßigung erhalten Mitglieder des Kultur- und Bildungsvereins.