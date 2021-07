Schlägerei vor Heimathaus in Harsewinkel

Zu einer Schlägerei ist die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Harsewinkel gerufen worden.

In Harsewinkel hat es am Sonntagmorgen eine Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern gegeben.

Wie die Kreispolizeibehörde Gütersloh am Montag mitteilt, wurden die Beamten über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen und jungen erwachsenen Personen auf dem Parkplatz des Heimathauses am Tecklenburger Weg informiert. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf vier junge Männer aus Ennigerloh (15 bis 18 Jahre), die derzeitigen Erkenntnissen zufolge in eine Schlägerei mit weiteren, bisher nicht bekannten Männern verwickelt waren. Die genauen Hintergründe sind bisher nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Ein 18-Jähriger aus der angetroffenen Gruppe sei verletzt worden, heißt es weiter. Er musste in der Folge in einem Warendorfer Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum auf dem Parkplatz des Heimathauses am Tecklenburger Weg oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.