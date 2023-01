Schon wieder Zigarettenautomat in Harsewinkel gesprengt

Schon wieder: Kriminelle haben an der Elisabethstraße in Harsewinkel einen Zigarettenautomaten gesprengt und Kippen erbeutet.

Schon wieder: Kriminelle haben an der Elisabethstraße in Harsewinkel einen Zigarettenautomaten gesprengt und Kippen erbeutet.

Harsewinkel (gl/jau) - Die Kriminellen haben es in Harsewinkel offenbar auf die Zigarettenautomaten abgesehen. Nach etlichen Automatensprengungen in den Jahren 2021 und 2022 sollte Mitte Dezember ein Zigarettenautomat an der Körbekestraße ohne Erfolg aufgeflext werden. In der Nacht zum Montag haben die Zigarettenautomatensprenger wieder zugeschlagen – und zwar an der Elisabethstraße in Harsewinkel.

2.30 Uhr knallt es an der Kreuzung

Dort wurde gegen 2.30 Uhr ein Automat an der Kreuzung von Elisabethstraße und Weimarer Straße in die Luft gejagt. Entwendet wurden bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge diverse Schachteln Kippen.

Zudem konnten zwei dunkel gekleidete Personen von Zeugen dabei beobachtet werden, die nach Tatbegehung zu Fuß in Richtung Berliner Ring flüchteten. Einer der mutmaßlichen jugendlichen Sprenger trug dunkele Schuhe mit einem weißen Nike-Emblem, wie die Zeugen gegenüber den Ermittlern berichteten.

Polizei sucht weitere Zeugen

Die Polizei Gütersloh sucht nun weitere Zeugen und fragt: „Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat verdächtige Personen rund um den Tatzeitraum beobachtet?“ Hinweise nehmen die Beamten entgegen. Sie sind unter Telefonnummer 05241/8690 zu erreichen.