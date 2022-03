„Schößlers“  versprechen intimen Sonntag in Marienfeld

Eher Seltenheitswert hat ein Auftritt des Ehepaars Schößler. Jetzt wird das lange Geplante in der Marienfelder Christuskirche nachgeholt.

Marienfeld (gl) - Eher Seltenheitswert hat ein Auftritt des Ehepaars Schößler. Jetzt wird das lange Geplante in der Konzertreihe Christuskirche creativ nachgeholt.

Teilweise ungewöhnliche Arrangements

Der in der Region sehr umtriebige Pianist Tobias Schößler wird zusammen mit seiner Ehefrau Susanne Kordes (Flöte) am Sonntag, 3. April, in der Marienfelder Christuskirche auftreten.

Sie kündigen einen kontrastreichen und intimen Sonntagnachmittag an – mit Werken von Mozart, Bach und Schumann in teilweise ungewöhnlichen Arrangements, heißt es in der Ankündigung.

Ganz besondere Klangerlebnisse

Zudem werden eigene Stücke für ganz besondere Klangerlebnisse sorgen, so die Organisatoren. Schößler wörtlich: „Die Songs der Klassik und die Werke aus der Populärkultur können unbeschwert und störungsfrei eine tiefe Liaison eingehen.“

Die gut einstündige Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Projekt Christuskirche creativ sind erwünscht.