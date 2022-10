Seit einem halben Jahrhundert im Vogelschutz aktiv

Harsewinkel (gg) - 50 Jahre Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht: Die Ortsgruppe des Vogelschutz- und Zuchtvereins Harsewinkel feiert das 50-jährige Bestehen. Um das Jubiläum gebührend zu begehen, wurde mit der 31. Vogelschau am Wochenende in der Mehrzweckhalle eine extra große Ausstellung mit einer naturnah angelegten, begehbaren Voliere und vielen Schaukästen veranstaltet.

Präsentation der Nachzuchten

Höhepunkt war auch die Präsentation von seltenen Nachzuchten, wie die braun- schwarzen Vasa-Papageien und die leuchtend gelben Sonnensittiche. Mehr als 450 Tiere von allen derzeit 21 Züchtern der Ortsgruppe sowie etlichen Züchterfreunden waren zu sehen. Zudem informierte Bienenzüchter Theo Brockmeyer von den Imkerfreunden Harsewinkel über Bienenhaltung und Pflege. Vor 50 Jahren wurde die Ortsgruppe Harsewinkel des Vogelschutz- und Zuchtverein von insgesamt elf Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben.

Drei Grünungsmitglieder vor Ort

In seiner Begrüßungsrede blickte der Vorsitzende Frederik van Roje auf die Vereinsgeschichte zurück und begrüßte mit Berni Suer, Dr. Franz Scharte und Josef Pollmeier drei Gründungsmitglieder.Zu den Gründungsmitgliedern und Gästen der Schau gehörten (v. l.) Dr. Franz Scharte, Berni Suer und Josef Pollmeier. „Schön, dass ihr den Verein damals mitgegründet habt und wir ihn heute weiterführen dürfen“. Seit 50 Jahren kümmern sich die Züchter durch verschiedene Projekte auch intensiv um den heimischen Vogel- und Umweltschutz. Dafür gab es von der Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide viel Anerkennung. In ihren Grußworten bedankte sie sich nicht nur für die mit viel Mühe konzipierte Ausstellung, sondern auch für den zuverlässigen, ehrenamtlichen Vogelschutz.

Dank für den Einsatz

„Deshalb ist es auch mehr als angebracht, die Mehrzweckhalle für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig allen Aktiven Dank zu sagen, die sich Jahr für Jahr für die Gemeinschaft und den Naturschutz einsetzen“. Viel Lob gab es auch von den Zuchtrichter Peter Brandhorst aus Hagen, André Zessin aus Sassenberg, Thomas Zessin aus Versmold und Uwe Schnitker aus Greffen. Außer der Schaueröffnung bildete eine Ehrung der besten Züchter einen Schwerpunkt der Rassevogel- und Naturschutzausstellung. Dabei wurden, außer europäischen Vögeln, auch Kanarien, Exoten, Großsittiche und Wellensittiche als preisgekrönte Tiere präsentiert. Insgesamt fünf Gewinner von „Goldenen Schwingen“, die die Harsewinkeler Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide an die besten Züchter der aktuellen Schau überreichte, wurden ausgerufen.

Ehrung von Einzeltieren

Seit dem Jahr 2000 werden die besten Einzeltiere einer Schau mit einer „Goldene Schwinge“ geehrt. Der Vorschlag kam damals von Vereinsmitglied Bernhard Suer, der die Banner als Anreiz zu neuen züchterischen Taten sah.Sonnensittiche waren in der Schau zu sehen. Geehrt wurden in der Sparte „Europäische Vögel“ jetzt nicht nur Herbert Kretschmer, der mit einem Mosambikgirlitz den Titel „Bester der Schau“ gewann, sondern auch Dieter Birwe mit der besten Gesamtleistung. In der Kategorie Kanarien bescheinigte Zuchtrichter Peter Brandhorst dem Vorsitzenden Frederik van Roje das beste Tier der Ausstellung zu besitzen. Für die beste Gesamtleistung wurde Friedhelm Engbert ausgezeichnet. Bei den Exoten stellte Ralf Pollmeyer mit einer Diamant-amadine das beste Tier der Schau, die beste Gesamtleistung ging an Albert Hülsmann.

Albert Hülsmann zeigt beste Vitrine

Bei den Großsittichen wurde ein Schönsittich aus der Zucht von Georg Fels nicht nur Schaubester, der Züchter wurde auch für die beste Gesamtleistung ausgezeichnet. Mit einem Wellensittich sicherte sich Sebastian Bernitt den Titel „Bester der Schau“, sein Vereinskamerad Albert Hülsmann wurde für die beste Vitrine ausgezeichnet. Ebenfalls eine Ehrung erfuhr auch der ehemalige Vorsitzende Klaus Kötter, der für eine mit südasiatischen Singvögeln namens Rußbülbül besetzte Voliere ausgezeichnet wurde. Viel beachtet waren auch die großen Vasa-Papageien von Jan Himmerich. Seit drei Jahren frönt der Harsewinkeler den anspruchsvollen Anforderungen der Tiere.