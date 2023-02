So gut sind die Harsewinkeler Landfrauen aufgestellt

Harsewinkel (gg). „Stark, engagiert und vielschichtig“ – so kann man die Gemeinschaft und die Aktivitäten der Landfrauen aus Harsewinkel, Greffen und Marienfeld beschreiben. Dass dieser Weg Erfolg hat, wurde am Samstag bei der Jahreshauptversammlung im Harsewinkeler Heimathaus deutlich. Ob im freundschaftlichen Umgang oder bei Aktivitäten: Schnell wird deutlich, dass die Landfrauen sich verstehen. Und sie verjüngen nebenbei auch noch den Vorstand – in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit mehr.

Insgesamt 188 Mitglieder stark

Die insgesamt 188 Mitglieder starken Landfrauen in Harsewinkel, Greffen und Marienfeld sind schon lange kein Zusammenschluss ausschließlich für Bäuerinnen mehr, sondern eine generationsübergreifende Gemeinschaft für alle Frauen im ländlichen Raum – unabhängig von ihrer Verbindung zur Landwirtschaft. Damit sie auch in Zukunft als starke Interessenvereinigung auftreten können, sei ein engagierter Vorstand wichtig, so die Verantwortlichen.

Bevor aber neue Ortsvorstandsmitglieder gewählt wurden, galt alle Aufmerksamkeit den Ausgeschiedenen. So wie Christiane Heuckmann und Christina Hinz vom geschäftsführenden Ortsvorstand Greffen. Beide waren seit 2010 im Vorstand aktiv. Als Nachfolger wurden Martina Pellmann und Birgit Linnemann vorgestellt.

So sieht es in Harsewinkel und Marienfeld aus

Das Vorstandsteam Harsewinkel haben Sprecherin Magdalene Uekötter und Hildegard Laumann seit 2006 unterstützt. Diese Aufgaben übernehmen künftig Astrid Bellmann, Ulla Windau und Silke Wittenbrink. Bei den Marienfelder Landfrauen ist Ulla Thüte ausgeschieden. Sie war seit 2010 aktive Mitgestalterin. „Wir danken allen für ihre ehrenamtlichen Einsätze in den Vorstandsteams und wünschen alles Gute für die Zukunft“, so Cornelia Langreck. Die Vorsitzende des Kreislandfrauenverbands Gütersloh verabschiedete die fünf Ausgeschiedenen mit einer Auszeichnung zur Ehrenbiene, Urkunde und Blumen.

Ehrenbienen zum Abschied: (v. l.) Hildegard Laumann, Magdalene Uekötter, Christiane Heuckmann, Ulla Thüte, Christina Hinz und Gratulantin Cornelia Langreck als Kreisvorsitzende der Landfrauen.Bei den Vorstandswahlen wurde für die Landfrauen Greffen Beate Wittkamp als neue Sprecherin gewählt. Unterstützen werden sie Dagmar Lückemeyer, Birgit Linnemann und Martina Pellmann. Im Ortsverband Harsewinkel ist Birgit Nordemann als neue Sprecherin gewählt worden. Ihr zur Seite stehen Maria Krogmeier, Astrid Bellmann, Silke Wittenbrink und Ulla Windau. Den Landfrauen in Marienfeld bleibt durch die Wiederwahlen von Gisela Hecker als Sprecherin sowie ihren Stellvertreterinnen Mechthild Tiekmann und Kathrin Wickern der vertraute Ortsvorstand erhalten. Die Geschäftsführung des Ortsverbands Harsewinkel, Greffen, Marienfeld besteht aus den jeweiligen Sprecherinnen der Ortsgruppen.

Das haben die Landfrauen vor

Die Versammlung im Heimathaus begann mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem die Mitglieder aktuelle Themen und Termine besprachen. Höhepunkt des Jahrs 2023 wird der Kreislandfrauentag am Sonntag, 28. April, auf dem Gelände der Gaststätte Jägerkrug in Harsewinkel sein. Darauf wiesen die Verantwortlichen schon jetzt hin.

Alle Interessierten sind zum Yoga- und Pilates-Schnupperkurs am 15. März ab 19 Uhr in die alte Turnhalle Marienfeld eingeladen. Anmeldungen nimmt Mechthild Tiekmann unter 05247/80201 entgegen. Am Freitag, 21. April, ist ab 13 Uhr ein Ausflug zu Peters Schokoladenwelt in Lippstadt geplant. Anmeldung bei Beate Wittkamp, 02588/481. Ein Ausflug nach Bad Zwischenahn mit Besichtigung der Baumschule Bruns ist für Freitag, 12. Mai, ab 7 Uhr geplant. Wer mitfahren möchte, meldet sich bei Dagmar Lückemeyer, 02588/919695.