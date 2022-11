So verleihen Kräuter Salz und Zucker das gewisse Etwas

Ein Kräuterseminar bietet die Harsewinkeler Heilpraktikerin Maria Elisabeth Holtkamp am 3. November in der Marienfelder Bücherei an.

Harsewinkel (gl) - „Selbstgemachtes ist immer etwas Besonderes. Und wenn die Besonderheit aus der Natur kommt, umso mehr“, heißt es in einer Ankündigung für ein Kräuterseminar mit Heilpraktikerin Maria Elisabeth Holtkamp.

So könnten Kräuter dem Salz eine spezielle Note verleihen, aber auch dem Zucker. Gelegenheit zum Ausprobieren gibt es dazu im Rahmen der Festwoche zum 800. Jahrestag der Kirchweihe am Donnerstag, 3. November, von 14 bis 16 Uhr in der Marienfelder Bücherei am Klosterhof. Es können verschiedene Mischungen hergestellt werden. Aber auch Kräuter und Religion sind miteinander vermischt: Viele Pflanzen werden mit Maria, der Mutter Jesu, in Verbindung gebracht, heißt es in der Ankündigung.

Weiterer Termin zum Frauenmantel

„Glaubensinhalte, vereint mit Symbolen und Signaturenlehre, geben Hinweise auf die Heilwirkung von Pflanzen“, so die Organisatoren. Diese Zusammenhänge werden am Beispiel des Frauenmantels (Alchemilla vulgaris) am 8. November ab 18 Uhr in der Marienfelder Bücherei beleuchtet.

Außer den Wachstumsbedingungen und Pflanzeneigenschaften geht es besonders um das Wirkungsspektrum des Frauenmantels, dem Heilkraut für Frauenleiden jeder Art. Sein Einsatzbereich reicht von der Pubertät über die Zeit von Schwangerschaft und Geburt bis hin zu den Wechseljahren. Thema des Abends sind die verschiedenen Arten der Anwendung – von Tee über Tinktur bis Öl. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, Produkte aus dem Kraut zu erwerben.

Keine Anmeldung erforderlich

Beide Veranstaltungen sind ohne Anmeldung möglich. Die Kosten für das Kräuterseminar belaufen sich auf 2,50 Euro.