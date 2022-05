Sparkasse und Volksbank kooperieren in Greffen

Gemeinsam betreiben die Sparkasse Gütersloh-Rietberg und die Volksbank eG in Greffen zukünftig eine SB-Geschäftsstelle in Greffen.

Greffen (gl) - Mit der Zusammenlegung ihrer beiden SB-Geschäftsstellen an einen Standort betreiben die Sparkasse Gütersloh-Rietberg und die Volksbank eG in Greffen zukünftig eine gemeinsame SB-Geschäftsstelle an der Hauptstraße 30 am bisherigen Standort der Volksbank. Beide stellen ihren Kundinnen und Kunden dort ab dem 15. Juni einen Geldausgabeautomaten und ein Selbstbedienungsterminal, zum Beispiel für Überweisungen, zur Verfügung – und das täglich von 5 bis 1 Uhr.

„Sicherlich ist das ein Novum“

„Sicherlich ist das ein Novum hier vor Ort, aber über diese neue Kooperation können wir gewährleisten, dass sich unsere Kunden hier in Greffen, also in ihrem Wohnort, auch zukünftig mit Bargeld versorgen und ihren Zahlungsverkehr abwickeln können,“ so Peter Könekamp, Bereichsleiter Vertriebsmanagement der Volksbank.

Im Zuge dieser Gemeinschaft wird die Sparkasse ihre SB-Geschäftsstelle an der Hauptstraße 42 am 14. Juni schließen. „Wir freuen uns sehr, dass die Volksbank mit uns kooperiert, wie wir das auch schon an einigen anderen Standorten in unserem Geschäftsgebiet erfolgreich praktizieren“, so Kay Klingsieck, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.