SPD sammelt Ideen für ein nachhaltiges Harsewinkel

Die Harsewinkeler SPD veranstaltet am morgigen Mittwoch den Workshop „Nachhaltiges Harsewinkel“. Dazu laden (v. l.) Jürgen Dirkorte, Niklas Birwe, Regina Meißner-Schlömer und Norbert Füchte um 19 Uhr in den Kulturort Wilhalm ein.

Harsewinkel (jau) - Sie wünschen sich ein nachhaltiges Harsewinkel, haben aber das Gefühl, bei dem Thema nicht wirklich voranzukommen. Deshalb veranstalten die Harsewinkeler Sozialdemokraten am morgigen Mittwoch, 1. März, einen Workshop unter dem Oberbegriff „Nachhaltiges Harsewinkel“, zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Beginn ist um 19 Uhr im Kulturort Wilhalm. Schwerpunktmäßig sollen dann die vier Themenfelder Energie, Mobilität, Umwelt und Wohnen beackert werden.

In Kleingruppen in die Tiefe gehen

Je nach Interessenslage der Besucher sollen Kleingruppen gebildet werden, in denen Ideen zusammengetragen werden sollen. Jürgen Dirkorte kümmert sich um den Bereich Energie, Niklas Birwe um die Sparte Mobilität, Regina Meißner-Schlömer um den Aspekt Wohnen und Norbert Füchte um Umwelt und Landwirtschaft.

„Es soll eine offene Diskussion entstehen“, hofft Regina Meißner-Schlömer, die sich auf zahlreiche Vorschläge aus der Bevölkerung freut. „Die Ideen müssen aus der Bürgerschaft kommen, um auch neue Impulse zu bekommen. Wir wollen gar nichts vorgeben“, sagt Niklas Birwe, der auch auf die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern setzt.

„Wir planen noch Folgeveranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit“

Der Workshop soll übrigens nur ein Auftakt sein. „Wir planen noch Folgeveranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit“, kündigt Jürgen Dirkorte an. Die SPD wolle am Ball bleiben – etwa beim Thema Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. „Einen Referenten haben wir dazu schon angesprochen“, so Dirkorte.