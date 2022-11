Spechts Special Edition begeistert in  Harsewinkel

Eine Konstellation, die es so noch nicht gab. Spechts Special Edition im Farmhouse Jazzclub war für Band und Publikum spannend.

Eine Premiere, die gut ankam: Die Musiker spielten zum ersten Mal in dieser Konstellation.

Harsewinkel (upk) - „Schön, dass ihr uns auch im Winter die Treue haltet“, hat Vorstandsmitglied Peter Oestersötebier am Sonntag die zahlreichen Besucher im Farmhouse Jazzclub begrüßt, die es sich nicht hatten nehmen lassen, bei der neuen Ausgabe der Reihe „Spechts Special Edition“ dabei zu sein.

Specht ist für außergewöhnliche Konzerte bekannt

Schließlich ist der in der Jazzszene gut vernetzte Ansgar Specht dafür bekannt, außergewöhnliche und einmalige Konzerte zu präsentieren.

An diesem Wochenende im Jazzkotten zu Gast: Außer dem Bandleader, Gitarristen und Moderator Ansgar Specht waren Sebastian Altekamp am Piano, der Bassist Ruud Ouwehand sowie Schlagzeuger Markus Strothmann zu hören.

Premiere auch für die Besetzung

Ein Quartett, das in genau dieser Besetzung noch nie zusammen gespielt hat. „Das ist nicht nur für’s Publikum, sondern auch für die Band spannend“, so der Bandleader.

Ob Ansgar Specht bei der Wahl des ersten Songs „These Are Soulful Days“ des US-amerikanischen Jazz-Organisten Don Patterson an die derzeit ziemlich problematische Lage der Welt gedacht hat? Wahrscheinlich nicht.

Musik von Frauen inspiriert

Weiter ging es mit „Beatrice“. Ein Lied, das der Komponist und Jazzmusiker Sam Rivers 1965 seiner Frau widmete. Inspiriert durch eine Frau, nämlich Britney Spears, wurde auch der amerikanische Komponist und Singer-Songwriter Justin Timberlake bei „Cry Me a River“ – ein Stück, bei dem Markus Strothmann ein fulminantes Schlagzeugsolo ablieferte.

Das gut aufgelegte Quartett hatte aber auch mit dem Gene de Paul-Klassiker „You Don’t Know What Love Is“ Balladen im Gepäck. Viel Applaus bekamen die Kompositionen „Waltze for Dave“ und „Nieuwe Liedje“ aus der Feder von Ruud Ouwehand, der nicht nur als Komponist und gefragter Session-Musiker unterwegs ist, sondern auch als Lehrer und Musikprogrammierer.

Grandios servierte Stücke

Seit 2016 ist Ouwehand Gastprofessor für Jazz-Kontrabass an der Hochschule für Künste in Bremen.

Die Besucher konnten sich über weitere neu arrangierte und grandios servierte Stücke wie „Estate“ des italienischen Jazzpianisten Bruno Martino – mit einem fabelhaften Sebastian Altekamp am Klavier sowie „Lean Years“ von Pat Martino freuen.