Sperrung nach Unfall zwischen Harsewinkel und Versmold

Weil eine Frau die Vorfahrt missachtete, ist es am Montagabend zwischen Harsewinkel und Versmold zu einem Unfall gekommen.

Bei einem Unfall am Montag zwischen Versmold und Harsewinkel gab es zwar erheblichen Blechschaden, aber keine Verletzten.

Harsewinkel/Versmold (gg) - Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 19.55 Uhr auf der Kreuzung von Vorbruchstraße, Oesterweger Straße und Lange Straße zwischen Harsewinkel und Versmold ereignet hat.

Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Nach Auskunft der Polizei fuhr ein Autofahrer (29) aus Harsewinkel mit seinem schwarzen Mercedes auf der Lange Straße aus Oesterweg kommend in Richtung Harsewinkel. Dazu beabsichtigte er die Ampelkreuzung zu überqueren. Zur gleichen Zeit wollte eine Frau (66) aus Versmold mit einem Ford-Personentransporter an der Kreuzung nach links in Richtung Vorbruchstraße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Mercedesfahrer.

In der Folge kam es zur Kollision, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Weil ihre Wagen aber so schwer beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrfähig waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Kreuzungsbereich rund eine Stunde zum Teil gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro.