Spiel und Sport beim Familientag in Marienfeld gefragt

Marienfeld (gg) - Sport macht Spaß – das haben rund 45 Kinder beim Kibaz-Familientag in der Sporthalle der Marienschule in Marienfeld erlebt. Zum ersten Mal gab es das Angebot für ein Kinderbewegungsabzeichen. Gemeinsam mit ihren Eltern konnten sich die Mädchen und Jungen während des dreistündigen Aktionszeitraums in der Turnhalle nach Herzenslust austoben.

Gymnastik- und Fitnessabteilung baut Parcours auf

Damit die Kinder rennen, klettern, springen, werfen und balancieren konnten, bauten die Mitglieder der Gymnastik- und Fitnessabteilung des Sportvereins Schwarz-Weiß Marienfeld mit den vorhandenen Geräten einen Bewegungsparcours mit insgesamt zehn Stationen auf. Beim Kibaz-Familientag handelt es sich um ein Bewegungsangebot des Landessportbunds NRW.

Ziel ist es, Kinder zwischen drei und sechs Jahren spielerisch für Bewegung, Sport und Spiel zu begeistern. Ein Angebot, das in Marienfeld gut ankam. Das berichtete Übungsleiterin Rebecca Wittwer im Gespräch mit dieser Zeitung. Zeitweise mussten die Kinder sogar kurz warten, ehe sie die Sprossenleiter, den Balancepfad, das Trampolin, den Rollbrettparcours und den Parallelbalken erklimmen konnten. Konzentration und Ruhe waren bei zwei Bastel- und Kreativständen erforderlich.

Elf Übungsleiter im Einsatz

Durch die Verteilung von Laufkarten war sichergestellt, dass die Kinder den ganzen Parcours absolvieren. Insgesamt elf Übungsleiter der der Gymnastik- und Fitnessabteilung betreuten die Kinder an den Stationen. Zur Belohnung gab es für alle jungen Teilnehmer am Ende eine Kibaz-Urkunde sowie ein Malbuch.