Spielplatzbetreuung in allen Harsewinkeler Ortsteilen

Harsewinkel (gg) - Nicht alle Eltern können in den Sommerferien mit ihren Kindern in den Urlaub fahren. Um den Mädchen und Jungen Spiel, Spaß und Spannung zu bieten, hat sich der Stadtjugendring Harsewinkel einiges einfallen lassen.

Start ist am 11. Juli

Etwa die Spielplatzbetreuung von Montag, 11. Juli, bis Freitag, 22. Juli, in allen drei Ortsteilen. Dazu sind alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren jeweils montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr eingeladen.

Dann geht es auf den Spielplätzen Moddenbachtal in Harsewinkel (bei Regen in der Doppelsporthalle Gymnasium), an der Abt-Heinrich-Straße in Marienfeld (neue Turnhalle an der Grundschule) sowie an der St.-Johannes-Schule an der Schulstraße in Greffen (Turnhalle Johannesschule) rund.

Kostenlose Aktionen

An jedem Tag werden kostenlose Aktionen angeboten – vom Basteln über kreative Angebote bis hin zu diversen Spielen.

Ein Höhepunkt ist der Zoo-Besuch am Freitag, 15. Juli. Die Kosten pro Kind betragen dafür 15 Euro. Abfahrt in Greffen ist am früheren Hotel zur Brücke um 8.30 Uhr. In Harsewinkel geht es um 8.45 Uhr los und in Marienfeld um 9 Uhr am Waldschlößchen.

Am 22. Juli geht es zum Freizeitpark Fort Fun

Am 22. Juli geht es für die Spielplatzkinder zum Freizeitpark Fort Fun. Der Kostenbeitrag pro Kind beträgt 20 Euro.

Weitere Informationen zur Spielplatzbetreuung gibt es im Internet: www.stjr-harsewinkel.de

Ferienprogramm in der Villa

Zu den Ferienspielen: Leider sei die Beteiligung der Vereine, Gruppen und Einrichtungen in diesem Jahr sehr schwach, so der Vorsitzende des Stadtjugendrings, Chris Brentrup. Er hofft darauf, dass vielleicht noch kurzfristig Spielangebote dazukommen.

Aber: Das Jugendhaus Die Villa bietet ein Ferienprogramm für verschiedene Altersgruppen bis Dienstag, 9. August, an. Weitere Infos dazu gibt es unter 05247/2783, 01590/4737160 oder online unter www.die-villa-harsewinkel.de

Wildtiere beobachten

Am Freitag, 29. Juli, bieten Mitglieder des Hegerings Kindern von 6 bis 13 Jahren ab 17 Uhr, eine Wildtierbeobachtung mit anschließendem Grillen an. Anmeldung unter 0177/1675484.