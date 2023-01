Sprengungen: Volksbank erhöht Schutz in Harsewinkel

Zum Schutz gegen Automaten-Sprengungen erhöht die Volksbank eG die Prävention. Um der Gefahrenlage zu begegnen, werden die Selbstbedienungs-Foyers ab sofort nur noch von 6 bis 23 Uhr statt wie bisher von 5 bis 1 Uhr zugänglich sein.

Empfehlung der Kriminalpolizei

In der Mitteilung der Volksbank heißt es dazu: Die Volksbank folgt damit der Empfehlung der Kriminalpolizei, der auch die hiesigen Sparkassen entsprochen haben. „Wir wollen damit nicht nur einen Beitrag zur Verhinderung von Geldautomatensprengungen leisten, sondern auch unsere Kundinnen und Kunden sowie die Anwohner schützen“, so Vorstandsmitglied Norbert Eickholt.

Eine Einschränkung der Serviceleistungen der Bank bei der Bargeldversorgung sehe er nicht, da die Geldautomaten nachts ohnehin kaum genutzt würden. „Hinzu kommt die sichere und bequeme Möglichkeit der Zahlung per Bankkarte, die ohnehin immer mehr zum Einsatz kommt“, so Eickholt. Sein Kollege Thomas Schmidt ergänzt: „Wir beobachten seit Jahren ein geändertes Zahlungsverhalten durch die Digitalisierung. Somit halten wir diese Prävention nicht nur für notwendig, sondern auch zeitgemäß.“

Gemeinsames Vorgehen

Was weitere Schutzmaßnahmen anbelangt, stehe die Volksbank in intensivem Kontakt mit der Kriminalpolizei und den Sparkassen. Denn nur ein gemeinsames Vorgehen in der Fläche verhindere wirksam die Automatensprengungen, teilte die Volksbank mit.