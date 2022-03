Stadt Harsewinkel appelliert an Hundebesitzer

Das „Geschäft“ nicht weggeräumt oder ohne Leine unterwegs: Bei der Stadt gibt es Beschwerden. Sie appelliert nun an Hundehalter.

Harsewinkel (gl) - Die Stadt Harsewinkel weist darauf hin, dass Verschmutzungen durch Hundekot immer wieder ein Ärgernis darstellen. Es sei oft feststellbar, dass einige Halter ihre Hunde auf öffentlichen Flächen, wie zum Beispiel auf Geh- und Radwegen, in Parkanlagen und sogar auf Spielplätzen ihr „Geschäft“ verrichten ließen, ohne dies umgehend zu entfernen, heißt es in einer Mitteilung. Dazu bestehe eine Verpflichtung im Stadtgebiet. Seit Jahren befänden sich in allen Ortsteilen Hundekottütenspender.

Hunde werden zum Teil nicht angeleint

Ebenso komme es immer wieder zu Beschwerden aus der Bevölkerung, dass Hunde nicht angeleint würden. Jeder Hundehalter sei verpflichtet, sein Tier so halten, zu führen und zu beaufsichtigen, dass niemand von ihm belästigt oder gar verletzt werden könne. „Um Hunden einen ausgiebigen Freilauf zu ermöglichen, steht seit Jahren die Hundewiese im Moddenbachtal Harsewinkel kostenlos zur Verfügung“, so die Stadt.

Die Verwaltung Harsewinkel weist auch darauf hin, dass im Frühjahr die sogenannte Setz- und Brutzeit beginne. Hunde sollten nicht auf landwirtschaftlichen Flächen frei umherlaufen, da Rücksicht auf Wildtiere wie Kaninchen, Hasen, Kiebitzen und Kitze zu nehmen sei.