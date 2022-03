Stadt Harsewinkel gibt Gutscheine an Flüchtlinge weiter

Schon bei der Mahnwache für die Menschen in der Ukraine war die Resonanz auf dem Harsewinkeler Rathausplatz groß. Nun drängen sich denjenigen, die helfen wollen, viele Fragen auf. Wo kann man was spenden? Gibt es ein Spendenkonto? Die Stadt gibt darauf Antworten. Archivfoto: Aundrup

Harsewinkel (jau) - Wo können die Harsewinkeler Sachspenden abgeben? Hat die Stadt ein Spendenkonto für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine eingerichtet? Diese und andere Fragen kommen in diesen Tagen immer wieder auf. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, meldet sich im Rathaus

An wen wenden sich Privatpersonen, die Wohnraum zur Verfügung stellen möchten? Sie können sich direkt bei Harsewinkeler Stadtverwaltung melden. Ansprechpartnerin im Rathaus ist Gerhild Krutzler, die per E-Mail an gerhild-eva.krutzler@harsewinkel.de oder unter 05247/935146, zu erreichen ist.

„Auf der Online-Plattform Wohnraumkarte NRW (www.wohnraumkarte.de) soll es in Kürze auch für Privatpersonen die Möglichkeit geben, Meldungen zu privatem Wohnraum einzustellen, der für Flüchtlinge aus der Ukraine kurzfristig zur Verfügung gestellt werden kann“, teilt die Stadtverwaltung mit. Städte und Gemeinden können auf die Informationen in diesem Portal zugreifen, die Wohnungen anmieten und Geflüchtete darin unterbringen. Bisher können Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft dort Wohnraum einstellen.

Awo und DRK sammeln Kleidung und mehr

Wer sammelt Sachspenden? Bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) können insbesondere Kinderkleidung bis zur Größe 164, Kinderwagen und Fahrräder abgegeben werden. Außerdem können Hygieneartikel wie Windeln gespendet werden. Ansprechpartnerinnen bei der Awo sind Carmen Francis und Anna Hirsch von der Gemeinwesenarbeit am Dammanns Hof, Nordstraße 9 a: gwa@awo-guetersloh.de (E-Mail), 05247/2465 oder 2664.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sammelt Kleidung für Erwachsene. Wer Kleidung abgeben möchte, wendet sich an den DRK-Ortsverein Harsewinkel, Dechant-Budde-Weg 9, 05247/5888.

Gutscheine statt Spendenkonto

Gibt es ein Spendenkonto? Nein. Die Stadtverwaltung geht einen anderen Weg. Geld- und Sachspenden werden im Rathaus nicht angenommen. Dafür unterstützt die Stadt in Form von Gutscheinen. Wer sich anschließen möchte, kann Gutscheine im Einzelhandel erwerben und diese im Rathaus abgeben. Die Gutscheine sollten in kleine Beträge von 5 bis 20 Euro gestückelt werden.

Geflüchtete, die bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind, müssen sich im Rathaus anmelden. Ansprechpartnerin ist Katja Müscher, E-Mail: katja.muescher@harsewinkel.de,05247/935233.