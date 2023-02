Stadt Harsewinkel sucht neue Schöffinnen und Schöffen

Harsewinkel (gl) - Die Harsewinkeler Stadtverwaltung sucht interessierte Bürgerinnen und Bürger, die für die nächste Amtsperiode vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028 das Schöffen- beziehungsweise Schöffinnenamt übernehmen möchten. Ebenso gesucht werden Jungendschöffen. Dazu erstellt die Stadt derzeit eine Vorschlagsliste geeigneter und interessierter Kandidatinnen und Kandidaten. Und welche Voraussetzungen müssen Interessierte mitbringen? Bewerben kann sich jeder, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, in Harsewinkel wohnt, zu Beginn der Amtsperiode am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein wird und die deutsche Sprache ausreichend beherrscht.

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein

„Außer den rein formalen Kriterien muss eine Reihe persönlicher Eigenschaften vorhanden sein, um dieses verantwortungsvolle Amt ausüben zu können“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. „Dazu gehören Verantwortungsbewusstsein, Menschenkenntnis und Objektivität, um nur drei wichtige Eigenschaften zu nennen“, sagt Jasmin Lütke Besselmann-Growe, die im Rathaus das Verfahren koordiniert.

Für eine unparteiliche und verantwortungsvolle Urteilsbegründung benötigen Schöffen außerdem ein hohes Maß an geistiger und persönlicher Reife: Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen gewahrt werden.

Es gibt auch K.O.-Kriterien

Gibt es auch K.O.-Kriterien? Ja. Wer zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat läuft oder wem die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter infolge Richterspruchs aberkannt wurde, ist von der Wahl ausgeschlossen.

Allein für die Wahl der Jugendschöffen muss die Stadt eine Vorschlagsliste mit 30 Bewerberinnen und 33 Bewerbern aufstellen. „Diese Zahl stellt uns vor eine große Herausforderung, sodass wir auf viele Bewerbungen hoffen“, so Jasmin Lütke Besselmann-Growe weiter.

Bewerbungsfrist endet am 6. März

Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 6. März. Für weitere Fragen steht Jasmin Lütke Besselmann-Growe per E-Mail an jasmin.luetke-besselmann-growe

@harsewinkel.de oder unter 05247/935247 zur Verfügung. Weitere Informationen und den Anmeldebogen gibt es online:

www.harsewinkel.de