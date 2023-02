Stadtsportring präsentiert erste eigene  Internetseite

Harsewinkel (gl) - Der Stadtsportring Harsewinkel (SSR) präsentiert sich seit kurzem auf einer Internetseite. Sportinteressierte finden nun alle Informationen zu den Vereinen und Sportangeboten an zentraler Stelle unter

www.stadtsportring.harsewinkel.de

, teilt die Stadtverwaltung mit. Gemeinsam mit der Projektkoordinatorin Stephanie Nölke von der Stadt Harsewinkel hat sich der Vorstand des Stadtsportrings in den vergangenen Wochen intensiv mit dem inhaltlichen Aufbau und dem Zusammentragen aller notwendigen Informationen aus den Vereinen und zu den angebotenen Sportarten beschäftigt.

Übersichtlich und informativ

Entstanden sei ein übersichtliches wie umfangreiches Informationsangebot zum Sport- und Vereinsleben in Harsewinkel, Marienfeld und Greffen, zu möglichen Förderungen, dem Sportabzeichen und vielem mehr. „Wir freuen uns sehr, den Stadtsportring und seine angeschlossenen Vereine sowie das Sportangebot in Harsewinkel allen Interessierten über die neue Seite ab sofort zentral an einer Stelle gebündelt präsentieren zu können“, freut sich Norbert Daut, Vorsitzender des Stadtsportrings. „Perspektivisch wollen und werden wir das Informationsangebot auf der Internetseite natürlich kontinuierlich weiter ausbauen.“ Optisch sowie von der Menüführung ist die Website angelehnt an den Internetauftritt der Stadt Harsewinkel.

Einfache Navigation

Analog erfolgt die Navigation an zentraler Stelle über das Menü oben rechts auf der Website. Die dortigen sechs verschiedenen Einstiegspfade bieten eine schnelle Orientierung. Mithilfe des sogenannten responsive (reagierenden) Designs werden die Inhalte flexibel an die Ausgabegröße von Smartphone, Tablet oder Laptop angepasst. „Uns war es wichtig, zu zeigen, dass der Stadtsportring als städtische Einrichtung unter dem Dach der Stadt läuft, und wollten auch hier einen gewissen Wiedererkennungsfaktor schaffen“, sagt Stephanie Nölke, Projektkoordinatorin im Harsewinkeler Rathaus. In diesem Zuge wurde daher auch das Logo des Stadtsportrings überarbeitet.

Logo ähnelt dem der Stadt

Dazu wurde das Logo entsprechend des städtischen Corporate Designs adaptiert und das von der Stadt, den Eigenbetrieben und der Freiwilligen Feuerwehr Harsewinkel bekannte Würfel-Logo übernommen.