Stand-Up-Comedy-Show im Harsewinkeler Wilhalm

Harsewinkel (gl) - Eine Stand-Up-Comedy-Show findet am Donnerstag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr im Harsewinkeler Kulturort Wilhalm statt. Die Comedienne Marie Theres bringt dann vier Komiker mit in ihre Heimatstadt – bekannt aus dem RTL-Comedy-Grand-Prix, Nightwash oder dem Chaos-Comedy-Club. „Da bleibt kein Auge trocken, versprochen“, heißt es in der Ankündigung von Kulturmanager Micky Grohe.

Mitbegründer des Chaos-Comedy-Clubs ist auch dabei

Mit dabei sind der Kölner Timur Turga, der aus dem Alltag eines fast Blinden humorvoll berichtet, warum er plötzlich in der falschen Toilette steht. Auch der Mainzer Comedian Mathias Haze wird auf der Bühne stehen: Der Mitbegründer des Chaos-Comedy-Clubs überzeugt mit düsterem, aber lustigem Humor.

Dritter im Bunde ist der ostfriesische Münchner Hauke van Göns, ein Newcomer-Talent aus Norden und Süden gleichzeitig. Der Gaming-Moderator erzählt gern über seine Beweggründe, als Nordlicht Bayern zu erobern. Und auch Daniel Storb ist mit von der Partie. Ob in Radiosendungen, als Moderator oder als Comedian: Gern thematisiert er in unverschämt unverblümter Art Dinge, die er erlebt.

Sympathisch freche Art

Um den Abend abzurunden, wird Marie Theres auf ihre sympathisch freche Art und Weise durch den Abend führen und mit Sicherheit die eine oder andere Anekdote aus ihrer Jugend in Harsewinkel ausgraben. Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf übers Internet. slamtermine.de/besser-als-bildschirm