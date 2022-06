Stefan Meyer-Wilmes führt CDU-Ortsverband Harsewinkel

Viele neue Gesichter gibt es in den Reihen des Vorstands und der Beisitzer des CDU-Ortsverbands Harsewinkel. Zum neuen Vorsitzenden wurde während der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Saal Poppenborg aber ein alter Hase in der Politik gewählt: Stefan Meyer-Wilmes (7. v. l.) hat jetzt das Sagen. Fotos: Poetter