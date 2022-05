Streit beim Schützenfest endet mit Pfeffersprayeinsatz

Am frühen Samstagmorgen ist es zu einer Auseinandersetzung am Rande des Schützenfests der Bruderschaft St. Hubertus Harsewinkel gekommen.

Harsewinkel (gl/jau) - Am frühen Samstagmorgen ist die Polizei um 1.10 Uhr über eine Auseinandersetzung am Rande des Schützenfests der Bruderschaft St. Hubertus Harsewinkel am Prozessionsweg informiert worden.

Schlägerei zwischen 17-Jährigem und 41-Jährigem

Im Polizeibericht heißt es am Montag zum Einsatz: „Vor Ort stellte sich heraus, dass es kurz zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 17-Jährigen und einem ebenfalls alkoholisierten 41-jährigen Mann gekommen ist. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 41-Jährige den 17-Jährigen festgehalten haben. Nach mehrfacher Aufforderung, den Jugendlichen loszulassen, soll durch Mitarbeiter des Ordnungsamts Pfefferspray eingesetzt worden sein, um die Männer auseinanderzubringen.“

Zuvor soll der 17-Jährige gemeinsam mit anderen Jugendlichen mehrere Festgäste provokativ angesprochen haben, teilt die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Gütersloh weiter mit.

Jugendlicher soll provoziert haben

Noch während die Polizei vor Ort war, verhielt der Jugendliche sich provokativ, so die Beamten. Der 17-Jährige erhielt einen Platzverweis und wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Auch seine jugendlichen Begleiter erhielten Platzverweise.

Und gab es durch die Schlägerei und den Pfeffersprayeinsatz Verletzte? „Uns ist nicht bekannt, dass es zu Verletzungen gekommen ist. Die Rede ist nur von leicht geröteten Augen gewesen“, sagte Polizei-Pressesprecherin Katharina Felsch am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung.

Ermittlungsverfahren eingeleitet - Zeugen gesucht

Die Polizei hat nun auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es werden außerdem weitere Zeugen gesucht. Hinweise und Angaben zur Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen nimmt die Polizei unter 05241/8690 entgegen.